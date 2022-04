Celulitis: Cómo combatirla en simples pasos

La salud es bienestar, no necesariamente es sinónimo de belleza ya que está sujeta a estándares establecidos por la propia sociedad, pero el cuerpo es sensible.

Hoy vamos a hablar desde Los Primeros un tema muy interesante, un tema muy famoso y popular en el ámbito femenino.

¿Cómo combatir la celulitis?



Nos hacemos esta pregunta periódicamente. A partir de ahí, proporcionaremos información relevante, pautas, acciones y más para ejecutar y aprovechar al máximo su apariencia.

Recuerda que sentirse bien es sinónimo de verse bien, ¿estás de acuerdo con esta afirmación, nos acompañas en nuestro viaje informativo de cartas?

La salud es bienestar, no necesariamente es sinónimo de belleza ya que está sujeta a estándares establecidos por la propia sociedad, sin embargo, nuestro cuerpo es sensible y muchas veces nos recuerda físicamente a algo que no está funcionando o al exceso de alguna sustancia nociva.

Los ejemplos incluyen coloración amarillenta de los dedos y los dientes en personas que no dejan de tomar nicotina o cálculos renales en personas con malos hábitos alimenticios (no siempre aplicable).

En este contexto, la celulitis se refiere a la inflamación o acumulación de grasa en el tejido subcutáneo de determinadas zonas del cuerpo, como los glúteos, piernas, especialmente muslos, brazos, etc.

En términos más sencillos, son esos pequeños hoyuelos que nos salen cuando tenemos sobrepeso. Sabemos que este tema es interesante, así que sigue leyendo para conocer lo que tenemos reservado para ti.

Causas de la celulitis



Las causas de la celulitis son variables y generalizadas, nos referimos a esta inofensiva condición de la piel que se manifiesta de acuerdo a una serie de factores individuales, por lo general, suelen aparecer cuando los depósitos de grasa hacen que se desplieguen bultos en el interior de la piel y como resultado los hoyuelos o protuberancias. no se ven agradables en absoluto.

Para combatir la celulitis es necesario saber que la piel es compleja, cada tipo de cuerpo es diferente y además, la celulitis se rige por estos cambios. Esta condición es más común en las mujeres que cualquier otra cosa debido a los cambios hormonales, y algunas de las causas de la misma son:

Comer alimentos altos en grasas.

No beber mucha agua, tu cuerpo necesita 3 litros de agua al día como minimo.

No hacer ejercicio, es otra de las causas.

Ser sedentario, principalmente debido al trabajo que tiene que pasar mucho tiempo en la computadora.

La genética, sí, la celulitis es hereditaria porque el tipo de piel y el tipo de cuerpo se heredan, así que cuida a tus familiares y cuídate, depende de ti y podrás evitar estos molestos hoyuelos.



Como luchar contra la celulitis

Ahora sí hemos llegado a la parte que sabemos que seguirás para mantenerte saludable, además de eliminar esos molestos hoyuelos que llamamos celulitis, te aseguramos que estas prácticas tendrán un efecto positivo en el resto de tu cuerpo.

Notarás que tienes más energía, se ve mejor y se sentirá mejor con solo cuidarse.

Es importante que consideres que no hay límites, estas medidas que te vamos a dar a conocer pueden ser útiles, pero también puedes darte un gustito, con las medidas adecuadas no pasará nada, tú decides. Entonces, comencemos con las acciones que puede tomar para combatir la celulitis:

Trate de comer alimentos que ayuden a reducir la cantidad de agua que su cuerpo almacena, como frutas y verduras, y evite los alimentos fritos.

Los medicamentos que contienen esteroides pueden crear fácilmente grasa en su cuerpo, por lo que puede tratar de eliminarlos.

Reducir el estrés y la ansiedad en la vida cotidiana.

Beber tres litros de agua al día, o al menos intenta empezar con uno.

Haz algo de ejercicio para quemar grasa, como cardio.

Use una crema humectante para su cuerpo para que la piel se mantenga hidratada y sea menos probable que se desarrollen estos hoyuelos.

Si vas a usar ropa, trata de evitar ropa que sea muy ajustada a tu cuerpo y evita apretar tus muslos, ya que esto puede ayudar con la formación de celulitis.

Los masajes son excelentes para reducir la celulitis, agregue algunas sesiones si puede ajustarlas a su presupuesto.

Para combatir la celulitis, la perseverancia es la clave, no hay nada mejor que mantener estos hábitos por años o más, haciéndolos parte de tu rutina diaria, así lucirás siempre saludable, verse bien es sinónimo de sentirse bien.

Los ejercicios de larga duración son efectivos, puedes probar las sentadillas para empezar, luego ir añadiendo otros tipos de ejercicios poco a poco, recuerda, no fuerces tu cuerpo, al contrario, ayúdalo a acostumbrarse.

En base a todo lo que hemos escrito, nos hacemos esta pregunta: ¿Se puede eliminar la celulitis? Si, es cierto que puedes lograrlo con mucho trabajo y perseverancia, los resultados no se ven en meses, a veces años, pero si te mantienes enfocado, puedes lograrlo.

Las zonas más afectadas son los muslos, así que adelante, camina, corre, trota y lo más importante, disfruta sintiéndote saludable.

Curiosidades de la celulitis

¿Sabías que existen varios tipos de celulitis? Probablemente no, pero aquí te daremos toda la información necesaria.

La celulitis se divide en cuatro grupos, llamados grados (1, 2, 3 y 4), siendo el primer grupo el más ligero y el último el más profundo. La celulitis se fija en la piel y, a medida que penetra en la piel, se vuelve difícil de eliminar.

Para saber cuanto aguanta tu cuerpo hay que apretar muy fuerte la piel y buscar en internet imágenes del grado para poder comparar tu piel con la piel de muestra para saber cuanto dura y como se solucionan los problemas de grasa corporal y el intensidad de las medidas que deben tomarse.

Otro dato importante es que los nutricionistas y dermatólogos son los mejores especialistas en el tratamiento de esta afección de la piel.

En este artículo hablamos de la celulitis y te damos algunos datos interesantes para que puedas combatirla y mantenerte saludable.