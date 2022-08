Chau a los estados de WhatsApp: el cambio rotundo para todos

Una de las funciones más desaprovechadas por WhatsApp son los estados, por lo que no es sorpresa que los desarrolladores de la aplicación siempre estén buscando cambiar como funciona.

Y considerando que en el futuro cercano la pestaña donde se encuentran pasará a ser ocupada por la de "Comunidades" -una forma más eficiente de organizar los grupos de WhatsApp-, entonces no sorprende el cambio que se está preparando en la beta de al app.

A continuación se explica todo lo que hay que saber sobre esta nueva actualización, así como también las últimas novedades que deberían llegar a la app en el futuro cercano.

¿Cómo serán los nuevos estados?

En la beta abierta de WhatsApp, ya trabajan en diversas actualizaciones que modificarán el servicio para siempre. ¿De qué se trata? De ahora en más, los estados se verán en la página de inicio directamente desde el chat de la persona.

La nueva función para los estados de WhatsApp.

Es decir, pasarán a tener un funcionamiento más parecido al de Instagram, en el que solo tendrán que seleccionar la foto de perfil del contacto para ver sus historias. Aunque todavía permanecerá la pestaña de estados, se tantea la posibilidad de que esta opción separada se anule completamente.

Por lo pronto, no hay fecha para su lanzamiento, aunque ya lo están probando en diferentes versiones y celulares. Vale destacar que también peligran las fotos de perfil, dado que en la nueva versión podrán ser reemplazadas por avatares personalizados.

Cambia WhatsApp: Tres funciones esperadas

Todas estas actualizaciones llevan a que sea muy difícil mantenerse al día con lo último que empieza a estar disponible (o a punto de llegar) a la aplicación, ya que las noticias sobre WhatsApp salen casi todos los días.

Es así como acá recopilamos las tres nuevas funciones que debería comenzar a estar disponibles en WhatsApp en el futuro cercano y que apuntan a cambiar la app de forma trascendental:

Cómo saber con quien habla tu pareja.

Los "anti-grupos" de WhatsApp.

Los cambios en la privacidad de la aplicación.

Cómo saber si un contacto te silenció en WhatsApp

WhatsApp es uno de los servicios de mensajería instantánea más utilizados en todo el mundo, por lo que no está exento de los trucos o hacks que los usuarios desarrollan para mejorar la experiencia en la app. En este caso te contamos cómo saber si un amigo silenció tus mensajes.



La aplicación que forma parte de Meta lanzó también actualizaciones para mejorar la experiencia del usuario: nuevas medidas de seguridad, sincronizar las conversaciones o hasta ocultar la foto de perfil.

Existen varios trucos para saber si un contacto o conocido te silenció de WhatsApp. En caso de que lo haya hecho, esa persona recibirá tus mensajes, pero la aplicación no le notificará cada vez que le hables. Probablemente quiera evitarte o no hablar durante un tiempo, aunque esta función no sea la misma que un bloqueo.

No se necesitarán aplicaciones de terceros ni links maliciosos para confirmar sospechas y saber con exactitud quién silenció tu chat de WhatsApp.

La herramienta para saber si fuiste silenciado está disponible tanto para dispositivos iOS como Android y se utiliza en 5 simples pasos: