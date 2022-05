Stranger Things volvió con más oscuridad a Netflix

Después de un tiempo largo de espera, hoy es una realidad: la cuarta temporada de Stranger Things ya se está disponible para ver en Netflix. Aunque eso sí, cabe mencionar que solo se trata de su primera parte y que tendrá una segunda tanda de episodios que llegarán hasta el primero de julio, precisamente, para dejar a los espectadores con ganas de más y con las expectativas muy altas.

Con la confirmación de que terminará con la quinta entrega, la ficción se encamina hacia el tan ansiado final. Por ende, contará con el retorno de destacadas estrellas del elenco estelar como Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Noah Schnapp, Joe Keery, Maya Hawke y Priah Ferguson.

La cuarta temporada de Stranger Things ya se estrenó en Netflix

La cuarta temporada comienza con varios cambios luego de los trágicos hechos que ocurrieron al final de la tercera. Por ejemplo, Joyce (Winona Ryder) y la familia han decidido mudarse de Hawkins, luego de tener varias pérdidas en la batalla del laboratorio y el centro comercial, incluida la supuesta muerte de Hopper (David Harbour).

Joyce tiene un nuevo trabajo en casa, mientras que Jonathan (Charlie Heaton), Will (Noah Schnapp) e Eleven (Millie Bobby Brown) han tenido que adaptarse a este nuevo ambiente un poco hostil, por lo menos para Eleven, quien está pasando malos días debido al bullying en su escuela.

En los adelantos ha quedado claro que Will ha comenzado a pintar y que se está comportando extraño, aún sin saberse la razón, y que Jonathan está intentando empezar de cero, sabiendo que está a kilómetros de distancia de su gran amor, Nancy (Natalia Dyer).

Respecto a la nueva realidad de Mike, el actor Finn Wolfhard reveló que: “Encontró un nuevo grupo en la escuela, en el cual es aceptado. Está emocionado por estar con Eleven, y al mismo tiempo, ellos están transitando por una relación amorosa. Creo que Mike realmente hará una especie de examen de conciencia sin que eso sea demasiado obvio en la serie. Pasará por muchos momentos geniales que lo harán tener conexiones aún mejores con sus amigos y en sus relaciones”.

Sin embargo, como ya es habitual en la serie, los jóvenes protagonistas no solamente tendrán que lidiar con los problemas típicos de la adolescencia, sino que además, deberán enfrentarse a un nuevo enemigo en el Otro Lado. Y no será fácil de destruir, pues tiene la habilidad de derrotar a sus presas creándoles alucinaciones y pensamientos negativos, para después, acabarlos con sus garras. Justamente, esto se convertirá en el detonante que volverá a reunir a todo el grupo, que se embarcará en una nueva misión en el Upside Down.

Ahora más que nunca, estos adolescentes tendrán el poder, el control y la última palabra. Un hecho que siempre ha sido aplaudido por los espectadores, y también por los actores. “Creo que los hermanos Duffer son unos grandes escritores y son personas realmente sensibles a la hora de entender el mundo de los jóvenes. Realmente creo que la serie se toma a los niños en serio, de una manera genial, no desvirtúa a ninguno de los personajes jóvenes, en muchos sentidos. En realidad, los adultos son los idiotas y los niños son los inteligentes. Hay algo realmente empoderador con lo que muchos se identifican”.