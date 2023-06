Ángel Di María se va de la Juventus tan solo un año después de haber firmado en el gigante italiano. El futbolista de 35 años confirmó la información a través de sus redes sociales, donde también se despidió del club y de los hinchas con un mensaje.

“Llegó el final de una etapa difícil y complicada. Me voy con la tranquilidad de que di todo para poder ayudar al club a seguir consiguiendo títulos, pero no se pudo”, escribió Di María en su cuenta de Instagram.

Y agregó: “Me voy con ese sabor amargo de no haberlo conseguido, pero con la felicidad de llevarme muchos amigos de ese vestuario maravilloso del que formé parte. Gracias a todos mis compañeros por tanto cariño que me dieron desde el primer día, me sentí como en casa siempre”.

El mensaje de Di María en su cuenta de Instagram

“Un saludo muy grande a todos los Juventinos por el cariño de todos los días. Un gran abrazo, los llevo en mi corazón”, cerró el futbolista campeón del mundo con la Selección argentina.

Dónde jugará Ángel Di María tras su salida de la Juventus

Hasta antes de que levante la Copa del Mundo con Argentina el Qatar, se conocía que el futuro de Di María después de junio de 2023 no iba a seguir ligado a la Juventus. Más allá de que el surgido en Rosario Central tuvo un rendimiento regular en la Vecchia Signora, no hubo acuerdo entre la dirigencia y jugador por lo que Fideo quedará en condición de libre a fin de mes.

Con el cuadro de Turín jugó 40 partidos, marcó ocho goles y dio siete asistencias, pero el hecho de no haber conquistado trofeos, sumado a la quita de puntos que sufrió el club por parte de las autoridades italianas que le impiden jugar la próxima Champions League hicieron que la institución deba rearmarse para la próxima temporada y prescindir del Fideo.

Ahora, el interrogante está puesto en su futuro. Es que el extremo zurdo ya ha declarado en varias oportunidades que su sueño es volver al fútbol argentino para vestir la camiseta, nuevamente, de Rosario Central. Pero, su deseo ahora es mantener el roce internacional hasta la Copa América 2024, por lo que no abandonará Europa.

Según informó hace algunos días el periodista especializado en mercado de pases Fabrizio Romano, Benfica intentará negociar con el futbolista para acordar una vuelta a Portugal 13 años después de su venta al Real Madrid, a cambio de unos 35 millones de euros. En el estadio da Luz, Ángel acumuló un total de 121 partidos oficiales donde anotó 15 goles y repartió 28 asistencias para ganar tres títulos (un campeonato local y dos Copas de la Liga).

Otro equipo que se mantiene atento es Atlético Madrid. El Colchonero que estaría interesado en sus servicios y caería como anillo al dedo al esquema de juego que suele tener el entrenador argentino Diego Simeone, con salidas rápidas de contraataque.