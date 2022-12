Las 10 emociones positivas que te ayudarán a ser más feliz

¿Alguna vez has escuchado hablar sobre las 10 emociones positivas? Muchas personas lo ignoran, pero se trata de un tema tan interesante, como necesario. Así es, conocer este tipo de emociones es fundamental, ya que te ayudarán a ser más feliz y al mismo tiempo, mejoran muchos aspectos de tu vida.

Las emociones siempre están presentes en el día a día de cualquier persona, sin importar género ni edad. Sin embargo, muy pocos llegan a identificarlas correctamente e incluso, pueden llegar a confundirlas. Descubre cuáles son las 10 más importantes para alcanzar la verdadera felicidad.

¿Qué son las emociones positivas?

Se conoce como emociones positivas, aquellas que, una vez experimentadas, son capaces de generar una sensación de placer. En este sentido, el Manual de Oxford de Psicología Positiva, indica que este tipo de emociones aparecen como respuesta cualquier situación que pueda ser deseable o placentera.

Partiendo de dicho concepto, ocurren cada vez que un individuo experimenta una sensación agradable. Esta puede ser interna o externa, es decir, esta emoción puede florecer en cualquier momento, todo dependerá de la situación.

Ahora bien, no es ningún secreto que todas las personas quieran sentirse emocionadas y felices en cada momento de sus vidas. Es por esta razón que, la mayoría suele esforzarse mucho para estimular sus emociones positivas y hacer que siempre estén por encima de aquellas que pueden ser negativas.

De hecho, las personas que logran llevar una vida emocional basada en la esperanza, inspiración y sobre todo alegría, suelen ser quienes más disfrutan el día a día. Siempre de la forma más sana posible, manteniendo las emociones negativas a raya.

Según especialistas, estas son como la “chispa” que enciende la vida y ayuda a consolidar el crecimiento y bienestar humano. Son como una especie de impulso cognitivo que beneficia la construcción y transformación de la realidad.

Las 10 emociones positivas

1- EL GOCE

El gozo es completamente opuesto al dolor y es conocido por ser un estado emocional capaz de aportar esa increíble sensación de felicidad y sobre todo, plenitud.

El goce se presenta como estado temporal y el sentimiento es así como cuando un niño se come un helado de su sabor favorito. Leer un libro interesante e incluso, lo que sientes cuando practicas sexo placentero con la persona que te gusta.

Sin importar lo simple que pueda llegar a ser una actividad, si te gusta, es capaz de hacer que experimentes el goce. Siendo esta una de las emociones positivas más importantes y necesarias para lograr ser feliz.

2- LA INSPIRACIÓN

Otra de las emociones positivas para alcanzar la felicidad, es la inspiración, pero ¿sabes qué es? la inspiración es aquello que te da el empujón en la búsqueda de nuevos conceptos, objetivos y sobre todo, referentes. Todo lo que impulsa la pasión, curiosidad y las ganas de absorber conocimientos e incluso experimentarlos.

Es una de las emociones positivas que te brinda ese aliento y energía que necesitas para seguir adelante. De hecho, existen estudios psicológicos que demuestran que la inspiración tiene mucho peso cuando se trata de lograr el bienestar personal.

3- LA ALEGRÍA



Sin duda, entre las emociones positivas, la más conocida es la alegría y es que experimentarla es muy sencillo. Esta sensación puede aparecer cuando te dan una agradable sorpresa o recibes un regalo o noticia que no esperas. Es justamente esta emoción la que permite que cualquier persona disfrutar de la experiencia, concentrándose en cada uno de los momentos maravillosos que da la vida.

4- LA SERENIDAD

Es una de las emociones positivas más importantes de todo y es que la serenidad es un estado mental fundamental ante la toma de decisiones. Dicho estado permite que ninguna situación, ya sea interna o externa, provoque sufrimiento o alteración.

Para muchas personas es una emoción muy deseada, puesto que ayuda a mantener la mente siempre serena. Esto a su vez, es capaz de mantener la ansiedad a raya, alejando las perturbaciones y reduciendo la carga de las preocupaciones.

5- EL ASOMBRO

La verdad es que cualquier cosa puede generar asombro hoy en día, desde lo más pequeño hasta lo más importante. No obstante, existe otra clase de asombro que produce una mayor estimulación y se puede notar en los niños pequeños.

Así es, los más pequeños poseen una capacidad para encontrar emoción en las cosas más simples. El asombro es una virtud que te da la posibilidad de mirar el mundo desde otros puntos de vista completamente diferentes. Desde la apertura, curiosidad y especialmente, la fascinación.

6- LA ESPERANZA



Pensar en tener un mejor futuro es esperanzador, te da la fuerza necesaria para crecer y superar cualquier adversidad. No se trata solamente de pensar positivo, la esperanza necesita cultivarse todos los días.

Sin importar lo que ocurra, tener esperanza ayuda a crecer mucho a nivel personal, puesto aprenderás a recibir todo lo que el destino te ponga en el camino. Sea bueno o malo, mentalizarse es fundamental para superarlo y evitar que caigas en un mar lleno de dudas. Recuerda que lo que suceda en el mañana será aún mejor que el hoy, nunca pierdas la esperanza.

7- EL ORGULLO

Siguiendo con las emociones positivas, el orgullo puede llegar a ser una de las más fundamentales para los seres humanos. Por este motivo, necesita cultivarse y aprender a potenciarla para sacar todo el provecho que se requiera.

Si bien es cierto que, el orgullo puede llegar a verse como una emoción negativa, ya que está presente en otras como el narcisismo y el egoísmo. Es importante verla desde un punto de vista más ajustado para lograr entenderla mejor. Sentirse orgulloso por alcanzar un objetivo n o tiene nada de malo, todo lo contrario, solo es una forma de reconocer que eres capaz de conseguir lo que te propongas.

8- EL INTERÉS

Tener curiosidad acerca de lo que ocurre en el mundo exterior es otro de los ejemplos más claros de las emociones positivas. En este sentido, todas personas es capaz de sentir interés y experiméntalo en todo momento. Sobre todo, cuando te topas con algo completamente nuevo y sientes un enorme deseo de comenzar a explorarlo.

El interés puede llegar a ser clave para lograr el desarrollo personal y alcanzar la evolución. Ten en cuenta que, sin importar lo que aprendas, de no existir interés previo, nada podrá consolidarse. Por lo tanto, el interés es muy necesario, puesto que te ayudará a ser más feliz.

9- LA GRATITUD

Puede que muchos lo ignoren, pero la gratitud es una de las habilidades más esenciales cuando se busca crecer y mantener el bienestar emocional en un estado óptimo. Así como la calidad de vida y sobre todo, la satisfacción propia.

La gratitud es una de las emociones positivas que permite apreciar mejor las relaciones con otras personas. Pero lo más importante es que te ayuda a reconocer tu propia existencia y ser agradecido por las cosas buenas que tienes hasta ahora.

Ser agradecido es necesario para conectarse mejor con las personas que se encuentran a tu alrededor. De este modo, la gratitud se convierte en una de las emociones positivas que nunca pueden faltar cuando deseas ser feliz.

10- EL AMOR

Por último, el amor es una emoción que se puede experimentar con mayor frecuencia, esto si se les compara con las anteriores emociones positivas. Es un sentimiento que florece cuando desarrollas una gran conexión con una o más personas que consideras especiales.

De hecho, el amor es un sentimiento que permite conocer mejor a otros, sin dejar de lado el bienestar propio. Es decir, es esa energía que puede hacer que tu corazón empiece a latir más fuerte, haciéndote sentir que estás vivo.

Cuando no hay amor, todo puede tornarse gris, sientes que te faltan fuerzas para levantarse y hacer cualquier cosa. Pero no puedes forzarlo, el amor no solo hay que recibirlo, también es necesario ofrecerlo de la misma forma para sentirse pleno otra vez.

Fuente: La Bioguia