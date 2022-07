Horóscopo: los signos que más mienten en el amor

Entre los doce signos hay algunos que son muy inteligentes, otros que son muy ardientes en la cama y hay otros que se caraterizan por ser muy mentirosos en el amor.

Estos signos del zodiaco son los que clásicos que te venden toda una vida juntos cuando en realidad prefieren una cantidad determinada de noches, mientras no tienen problema en escribirse con una o varias personas más para ocupar las otras noches.

Estas personas suelen ser muy convicentes, aunque por supuesto hay excepciones e incluso, hasta ellos mismos pueden caer en su propia trampa y terminar enamorándose, pero no siempre pasa.

Los signos que más mienten en el amor

Tauro: los taurinos suelen ser muy influyentes en los demás y saben mentir sin tener ningún tipo de remordimiento. Llegado un punto, han mentido tanto que les cuesta realmente decir la verdad sobre lo que sienten.

Leo: los leoninos y leoninas suelen ser muy mentirosos e infieles. A la hora de los hechos suelen ser muy buenos, pero esta experiencia que poseen debería crear sospechas. El problema es que mienten tan bien que uno o una puede llegar a creer cualquier cosa.

Horóscopo: los signos del zodiaco que más mienten en el amor

Aries: los y las arianas tienen la capacidad de enamorar a las personas en una sola noche. Pero ojo, se enamora solamente la otra persona. Incluso pueden sostener una relación y mentir durante períodos muy largos. De buen humor, tienen un poder de seducción muy importante y lo saben, aunque les gusta hacer creer que no lo tienen.

Escorpio: infaltables los escorpianos y las escorpianas. Dueños de un humor increíble, suelen ser muy seductores cuando conocen a alguien. El problema es que suelen conocer a alguien muy seguido y mientras más grande es el ganado, mejor para ellos. Eso sí, el ganado no debe saberlo.

Las ocho mentiras del amor

No hay duda de que a lo largo de la vida lo que una persona va descubriendo determina su concepto del amor: la relación de los padres, las películas, las letras de las canciones, las propias experiencias...¡Enterate! en esta guía en la que detalla los mitos y mentiras del amor:

—El amor lo puede todo: aunque esta frase suene bien, lo que hay detrás no es tan bueno. Te está diciendo que aunque vuestra relación sea un desastre, da igual porque si hay amor todo se soluciona por sí solo. Y obviamente todos sabemos que eso no es verdad. Que los problemas se solucionan actuando y enfrentándose a ellos.

—El amor duele: está claro que una relación siempre requiere un esfuerzo por ambas partes porque hay la ilusión de construir algo juntos, pero estar con alguien para sentirnos mal cada día es una señal muy clara de que algo no funciona.

—Está celoso porque me quiere. Que te quiera puede ser verdad, que está celoso porque te quiere es una méntira más grande que una cigüeña repartiendo bebés. Los celos, o los sentimientos de posesión, lo que demuestran de una persona es que tiene muy poca seguridad en sí misma y una autoestima muy baja. Nadie pertenece a nadie.

—Lo tiene que saber todo de mí. Es importante tener sinceridad con la pareja, pero cada persona es libre de guardar para ella misma lo que quiera. Si quieres contarle algo porque confías en ella, hazlo porque realmente quieres, pero no porque tenga que saberlo todo sobre ti.

—Si me quiere, cambiará. Si le quiero, tengo que hacer cualquier cosa. Son dos frases para justificar el egoísmo, tanto el propio como el de la otra persona. Si se quiere empezar una relación con alguienes porque, en teoría, nos gusta su personalidad y forma de ser.

—Si me quiere no puede fijarse en nadie más: tengas o no pareja es lógico que te sigan atrayendo otras personas.

—El verdadero amor es para toda la vida: mantener una relación toda la vida requiere mucho esfuerzo. Las personas y las situaciones y sentimientos pueden cambiar y por eso no hay que forzar las cosas, ni sentirse mal si una relación se acaba. lo mejor es afrontarlo.

—Si me quiere, tiene que hacer simepre lo que a mí me gusta: Cuando estás en pareja es lógico comparit parte de tu tiempo con la otra persona, pero no te olvides de seguir haciendo lo que a ti te gusta y anima a tu pareja a que lo haga también. De lo contrario, vuestro estado de ánimo seguro que decaerá. La clave es el equilibrio.