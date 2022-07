Las 5 razones por las que WhatsApp puede suspender tu cuenta

WhatsApp es el servicio de mensajería instantánea más popular y ya se convirtió en una herramienta que forma parte de la vida cotidiana de la gran mayoría de las personas. La aplicación permite comunicarse con amigos, familiares y compañeros de trabajo a través de chats, llamadas y videollamadas.

Pero también vale la pena recordar que en WhatsApp no todo está permitido. Meta puede suspender una cuenta de WhatsApp por 5 razones diferentes. Estos casos pueden suceder cuando no se sigan los términos de uso de la aplicación.

Las 5 razones por las que pueden suspender tu cuenta de WhatsApp

- Ser bloqueado por varias cuentas al mismo tiempo: aunque no se deba a una acción tuya que haya desencadenado esto, si varias personas bloquean tu cuenta en un corto período de tiempo, podría correr el riesgo de que suspendan tu cuenta. Esto tiene que ver con que se busca bloquear las cuentas administradas por bots.

- Compartir contenido para adultos: Esta norma está indicada en los propios términos de uso de WhatsApp por lo que, si detecta que el usuario compartió ese tipo de contenido, podría ganarse una suspensión inmediata que podría ser permanente.

- Enviar el mismo mensaje a desconocidos: Llevar a cabo esta acción también puede hacer que tu cuenta sea suspendida de manera permanente. Tiene que ver con lo mismo que se describió en el primer punto: este comportamiento suele estar ligado a bots que tienen el fin de enviar spam a otras cuentas, y cuando WhatsApp lo detecta puede terminar con una suspensión.

- Desactivar tu cuenta por mucho tiempo: Si mantenés tu cuenta desactivada por mucho tiempo, podrías perder tu cuenta de manera permanente. A pesar de que no hay un período de tiempo determinado que indique cuando ya no se pueda recuperar la cuenta, esta posibilidad aplica generalmente a las cuentas que son cerradas de manera voluntaria y no se vuelven a usar.

- Usar WhatsApp Plus o modificaciones de terceros: En los últimos tiempos los usuarios que utilizan versiones modificadas de la aplicación como WhatsApp Plus o WhatsApp Aero reportaron suspensiones por parte de WhatsApp.

Fuente: Ámbito