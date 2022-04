Lewandoski vs. Messi, un año después del Balón de Oro

Fue morboso es el almanaque… Un año y un día después, Lionel Messi y Robert Lewandowski volverán a enfrentarse. Ya no en el Teatro del Châtelet de París sino en el Lusail Stadium el 30 de noviembre, con 80 mil personas y para cerrar el grupo C de Qatar 2022. Ya no para decidir quién se queda el Balón de Oro sino el ganador -o la mejor posición- en la zona. Un Argentina versus Polonia ​que rememorará el desplante del ariete del Bayern Munich contra Leo luego de la entrega del prestigioso galardón de France Football.

El 29 de noviembre de 2021, en la capital de Francia, Lewandowski veía cómo el Balón de Oro iba para Leo y no para él, aun cuando esperaba quedárselo después de su espléndido 2020 en el cual marcó 40 goles. Sin gala en el año de la pandemia, su lógica indicaba que se quedaría el premio en 2021. Pero no: acabó en la vitrina de Leo. Y eso le dolió.

"Hubo tristeza, no tengo nada que esconder. No puedo decir que esté satisfecho sino todo lo contrario: me siento insatisfecho”, había planteado Lewandowski, quien fue duro al hablar del discurso en el que Messi declaraba su admiración y respeto por el polaco, y lo sentía también merecedor de la estatuilla dorada.

"Me gustaría que su declaración fuera honesta, no palabras vacías”, lanzaba post gala el propio Lewandowski en diálogo con Moc Futbolu, de la cadena polaca Kanale Sportowym. "Estar tan cerca, competir con Lionel Messi. por supuesto que respeto cómo juega y lo que ha conseguido. El mero hecho de que pude competir con él me muestra el nivel que pude alcanzar. Pero me sentí triste y fue bueno que no tuviéramos un partido a mitad de semana después de la gala”, insistió.

Después de ganar el The Best, otra vez picante

A posteriori, Lewandowski le bajaría el tono a la polémica aclarando que “nunca quise expresar que las palabras de Lionel Messi no eran sinceras ni serias. Al contrario: el discurso de Lionel Messi en el evento de París, en el que expresó que, en su opinión, debería haberme merecido el Balón de Oro 2020, realmente me conmovió y me hizo feliz“. Pero más tarde, aquello quedaría apenas en una apostilla. Porque redobló en una entrevista con la revista Pilka Nozna.

"He llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más importante. En el Balón de Oro sólo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA", diría luego de ganar el The Best en la premiación nacida en Zúrich. “Los capitanes y entrenadores pueden evaluar de una forma más realista: saben cuánto nos cuesta cada partido, cada récord, cada lesión”.

