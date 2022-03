“Se pueden recibir juntas las vacunas contra el Covid y la gripe”

No habrá que esperar un intervalo de tiempo para inmunizarse contra ambas enfermedades. Es probable que en invierno llegue una nueva ola de casos de coronavirus

Luego del pico de contagios de la variante Ómicron en enero y la estabilización de casos de Covid en febrero, llegó al país de forma anticipada el virus Influenza, acompañado de un importante aumento de casos.

Esto en nuestra provincia se vio reflejado en las guardias de los hospitales y los consultorios. Paralelamente el Gobierno nacional decidió adelantar la campaña de vacunación, por lo que hoy está previsto que lleguen al país cerca de 1.120.000 dosis de vacunas antigripales. En este marco, el infectólogo Ricardo Teijeiro dió detalles para conocer el actual escenario epidemiológico frente a la presencia de dos virus: Gripe y Covid.

¿A qué se debe que se haya adelantado el virus de la gripe?

Cuando hay una pandemia, como en este caso en que un virus desplaza al resto de los virus respiratorios, cuando empieza a declinar el virus pandémico, los otros virus van tomando su lugar. Esto está pasando en toda la región, también Brasil, Chile y Uruguay, que ya tuvieron sus primeros casos, antes que en Argentina, que se adelantó 8 a 10 semanas a lo habitual. Empezamos a tener en Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe los primeros casos. Hoy ya tenemos circulación de la cepa del virus de la gripe AH3N2 en la gran mayoría de las provincias.

¿Cómo cree que transitaremos este invierno con la presencia de Influenza y Covid?

Vamos a tener simultaneidad de los virus respiratorios, sobre todo gripe y Covid. Ambos tienen vacunas, la cepa que está circulando, el virus de la gripe, está incorporado en la vacuna que se está distribuyendo este año. En el caso de la enfermedad por Covid, aquellos que todavía no completaron la tercera dosis deben hacerlo, tenemos cerca de 60% de la población que todavía no completó la dosis. Y todos aquellos que tienen indicación para vacuna antigripal también deben inmunizarse.

¿La vacuna de la gripe se pude aplicar junto a la de Covid?

Sí, hoy ya está decidido, se pueden recibir juntas las vacunas contra el Covid y la gripe, el mismo día y en distinto lugar la aplicación. Es más, es mejor para evitar que la persona tenga que volver, porque muchas veces se dilata, hasta puede ser que no lo hagan en tiempo y forma. Respecto al aislamiento, si es sintomático, sea la enfermedad que sea la persona debe aislarse, no debe trabajar, ni ir al colegio, hasta que se le vayan los síntomas. Además, debe estar con los cuidados necesarios.

Cualquier persona puede aplicarse ambas vacunas, pero en el caso de la vacuna antigripal tiene indicaciones precisas, de chicos de 6 meses a 2 años, las embarazadas, los mayores de 60 años, personal de salud, personal esencial, fuerza de seguridad y todo aquel de 12 a 64 años de edad, que tenga alguna enfermedad persistente o alguna vulnerabilidad. Igual se puede vacunar cualquiera, aunque esté sano para prevenir la enfermedad.

Cada una de las regiones está tomando una decisión al respecto, inclusive La Plata (Buenos Aires) ya no usa el barbijo, ni para los medios de transporte. En ciudad de Buenos Aires no se usa el barbijo para la escolaridad y esto apunta a que la cantidad de casos que ha descendido tanto y se hizo una evaluación que en la escuela el uso de barbijo en el aula, no cambiaba la situación epidemiológica de los chicos. Por eso se tomó esta decisión.

En ciudades de China se han detectado un resurgimiento de casos por Covid ¿esto podría replicarse en el país? ¿Qué debemos esperar?

Y hay que tener en cuenta que si viene la nueva ola y es importante, quizás haya que volver a las medidas de prevención como antes. Esto es muy dinámico, todos sabemos que es probable que si vuelve una nueva ola que nunca va a ser de la magnitud de las anteriores, pero es probable porque en el resto del mundo está pasando.

La Ómicron tiene varias subvariantes, por lo menos cuatro. La que circuló es la B.1. Lo que está pasando es que apareció una subvariante B.2 y en este momento es la que está causando el brote en China, Alemania, Reino Unido, Irlanda. Por eso decimos que es probable que nosotros podamos tener una nueva ola en nuestro país con estas subvariantes. Estas subvariantes son contagiosas como las anteriores, pero no tienen gran cantidad de complicaciones, no son más agresivas.

Fuente: El Tribuno