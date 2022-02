Pese al empate, Vélez se quedó con el título

En el último amistoso de pretemporada River no pasó del empate frente a su rival, Vélez Sarsfield, y se quedó sin la Copa Juan Gilberto Funes, que se la llevó el equipo visitante por un gesto de camaradería entre ambos planteles.

Pese a que el encuentro terminó igualado, el hijo del difunto goleador se la ofreció al plantel del Fortín, como tributo a la memoria del ‘Búfalo’ que fue la última camiseta que vistió, cuando a los 29 años lo sorprendió la muerte, a causa de una endocarditis protésica, el 11 de enero de 1992.

A pocos días del inicio de la competencia oficial, ambos elencos formaron con lo mejor que tenían a mano, siendo por el lado del dueño de casa una buena oportunidad para darle rodaje a algunos de los refuerzos, como Elías Gómez y Tomás Pochettino - titulares- y Juan Fernando Quintero y Esequiel Barco, quienes sumaron minutos desde el banco de los suplentes.

River-Vélez, un partido entretenido que terminó sin goles

Respecto al desarrollo del juego resultó interesante y entretenido por lo que expusieron ambos conjuntos, que pese a que generaron varias cargas peligrosas no pudieron vulnerar las vallas bien custodiadas por Franco Armani y por Hoyos. En cierto modo, los dos guardavallas fueron responsables de que no se concretara ninguna conversión.

Pese a que no pudieron vencerse, tanto el ‘Muñeco’ Gallardo como el DT velezano Mauricio Pellegrino se fueron conforme con sus dirigidos porque en el campo supieron exhibir gran parte de lo que pretenden ambos conductores, con acciones dinámicas e intensas para generar situaciones de gol, que fue el gran ausente en la noche del Monumental.

Lucas Pratto fue ovacionado por los hinchas de River

En la previa del arranque del partido, el delantero Lucas Pratto, uno de los artífices de algunos de los varios títulos logrados por River en los últimos tiempos, esta vez con la camiseta de Vélez se presentó en el Monumental, donde recibió el cálido saludo de la nutrida parcialidad local.

El atacante también saludó a sus excompañeros y fue hasta el banco de suplentes para darse un abrazo con el DT Marcelo Gallardo y con todos los integrantes de su cuerpo técnico.

Julián Álvarez celebró su pase al Manchester City y contó que ya tuvo una charla con Pep Guardiola

Julián Álvarez es nuevo jugador del Manchester City, aunque se quedará en River al menos hasta junio. Allí el club inglés tiene la opción de “convocarlo” más allá de que el Millonario siga con chances en la Copa Libertadores.

En la previa del amistoso con Vélez en el Monumental, el delantero aseguró que tuvo conversaciones con Pep Guardiola, DT del City, y con Marcelo Gallardo.

“Tuve una pequeña charla con Pep. Soy admirador y de su forma de entrenar a los equipos. Me dio la bienvenida, me felicitó por lo que hice y me dijo que estaba feliz de que me sumara al proyecto del Manchester City”, dijo.

Sobre su conversación con Gallardo tras la noticia, explicó: “Nos vimos, me dio su punto de vista, coincidimos en varias cosas. El día de mi cumpleaños me felicitó por lo del City”.

Fuente: TN