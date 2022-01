Algunas farmacias ya venden el autotest de COVID-19

La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) confirmó que ya está a la venta en muchas farmacias el autotest de antígenos para detectar el COVID-19. La distribución en droguerías empezó el viernes y hoy va a continuar. Explicaron que se empezó por el interior porque la logística es más compleja.

Los autotest de Covid ya son habituales en Estados Unidos y muchos países de Europa. “Es una herramienta más para el control de la pandemia, un elemento nuevo, pero no es la panacea. Nos va a ayudar”, opinó José Marcó del Pont (M.N. 50.056), jefe de Infectología del Hospital Italiano.

“Si es positivo, ese paciente sin dudas tiene la enfermedad. Si es negativo, pero la persona es sintomática, tiene altas chances de estar contagiada y ahí debe hacerse el PCR. Es decir, el negativo sintomático habrá que tomarlo con pinzas”, aclaró.

La ANMAT autorizó la venta en el país a seis laboratorios: Abbot, Roche, Vyam Group, Asserca, Jayor y Wiener.

Consejos para evitar falsos negativos

“En los últimos tiempos hemos podido comprobar que hay mucha gente que no está realizando el test de antígenos de forma correcta. No toman la muestra bien, frotando en las paredes nasales, por ejemplo, o la cantidad de muestra es insuficiente, o no mezclan el reactivo el tiempo suficiente. Ello provoca que nos podamos encontrar con casos de falsos negativos porque la técnica no se ha ejecutado correctamente, con lo que no evitamos la diseminación del virus, que es lo que se pretende con estos test”, explica Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería en España (CGE) basándose en la experiencia del país.

Algunos consejos para la realización del test, son los siguientes:

Es conveniente realizarlo frente a un espejo para guiar bien la toma de la muestra y asegurarse así de introducir unos dos centímetros el hisopo en cada orificio nasal.



Mover el hisopo en círculos alrededor de cada pared interna de la nariz durante 5 o 10 segundos.

Una vez tomada la muestra, se realiza la prueba aplicando el hisopo sobre el tubo que contiene el reactivo del kit y se debe esperar al menos quince minutos para obtener un resultado.

No tocar el indicador después de poner la muestra con el reactivo.

Descartar los restos en una bolsa de plástico y atar.

Limpiar bien las superficies donde se haya realizado todo el procedimiento.

Otro consejo clave es que hay que usar barbijo si se va a hacer la prueba a un menor o a un anciano porque puede ser positivo. El momento de la toma de la muestra es de alto riesgo, porque puede haber tos o estornudos que incidirían en la persona que hace el test, por lo que su riesgo de contagio se multiplica de forma exponencial.

En una comparación cara a cara con las pruebas de reacción en cadena de polímeros (RT-PCR), el estándar de las pruebas de SARS-CoV-2 dentro de los entornos de laboratorio clínico, el automuestreo del paciente y la autoevaluación con el autotest hogareño SARS-CoV-2, la prueba nasal mostró una sensibilidad del 82,5%. Este valor representa la capacidad de la prueba para identificar correctamente a los pacientes con el virus.

Fuente: TN