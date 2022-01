Las mejores frases de Oscar Ruggeri en su cumpleaños N° 60

Oscar Ruggeri cumple 60 años. Surgido de las inferiores de Boca Juniors, protagonista del polémico pase a River Plate, donde ganó todo; campeón del mundo con la selección argentina en México 86 y dos veces vencedor de la Copa América. Además jugó en Real Madrid, América de México, San Lorenzo y se retiró en 1997 jugando para Lanús. Incursionó en la dirección técnica con suerte dispar, en los bancos del Ciclón e Independiente, entre otros. Y desde su aventura como panelista en Fox Sports y hoy en ESPN sacó a relucir todo su carisma ante las cámaras, con opiniones filosas, anécdotas y también opiniones políticas que le han generado simpatías y detractores.

Aquí, 60 frases que lo ilustran y definen en su cumpleaños N° 60.

“Cada vez que me cambiaba para entrar con la camiseta de la selección argentina me transpiraban las manos, no sentí nada igual en ningún equipo”.

“La Copa del Mundo es la más linda de todas, es incomparable con cualquier otra”.

“Argentina-Brasil es el clásico más grande del mundo, no sólo de Sudamérica”.

“Muero por trabajar en la Selección; no dirigir, porque no estoy preparado, pero sí para lo otro, estar, estar con los juveniles, acompañar”.

“En el 90 contra Brasil no iba a jugar, pero era Brasil y tenía que estar. Entonces, lo agarré al doctor y le pedí que me infiltrara”.

“Ver llorar a los brasileños en la tribuna fue de las satisfacciones más grandes que tuve en mi vida”.

“En River teníamos un hobby que era comprar armas. Un día vino un tipo a la concentración a vendernos armas a los jugadores, abrió el baúl y era Bin Laden. Escopetas, granadas, revólveres, nunca habíamos visto armas así. Me compré una escopeta y una itaca”.

“El insulto que más me dolió fue cuando las hinchadas rivales me cantaban: ‘Boromcombón, borombombón, para Ruggeri, jubilación’”.

“Si el vestuario no es sano, no tenés chance de nada”.

“Hay que usar slip para jugar porque te retiene las bolitas”.

“Si perdiste, bien no jugaste. Ganar es lo más importante”.

“Al carnicero hay que conocerlo para que te dé la mejor carne, y no la que tienen ahí en la heladera del mostrador”.

“Cuando un jugador se retira hay que contenerlo, Si yo no tuviera hoy el respaldo tan grande que tengo de mi familia, no sé qué hubiese pasado conmigo”.

“La gente en la calle me mira y debe tener miedo de que ande gritando como lo hago en la tele. Pero no. No me peleo en la calle. Vivo mi vida muy tranquila con mi familia”.

Fuente: Infobae