Efecto Messi: aumentaron el precio de las entradas en Inter de Miami

En las próximas horas se dará el anuncio oficial de la llegada del astro argentino Lionel Messi al Inter Miami, de la Major League Soccer de Estados Unidos. Esta noticia generó expectativa por ver al futbolista de 35 años y los precios de las entradas se dispararon.

Según el sitio TickPick, especializado en el análisis de los precios de las entradas para eventos deportivos y conciertos musicales, el partido ante el Cruz Azul, el 21 de julio, por la Leagues Cup, el boleto más barato costaba US$ 29 y ahora, con la posibilidad de que sea el debut oficial de Messi con la casaca del equipo estadounidense, pasó a US$ 329.

Luego, para el encuentro entre el Inter Miami y New York Red Bulls el 26 de agosto, el precio más económico arrancaba en US$ 30 y ahora se consigue por US$ 401. Para el duelo ante Los Ángeles FC el 3 de septiembre, la entrada cuesta US$ 422, cuando antes salía US$ 81.

Sin lugar a dudas la llegada del capitán del seleccionado argentino campeón del mundo en Qatar 2022 generará una inversión importante en el club estadounidense. Más allá de la venta de entradas, el rosarino garantizará la llegada de nuevos sponsors y venta de camisetas, entre otras cosas.

Sus números cuando llegó al PSG

Una situación similar se dio cuando firmó con el Paris Saint-Germain (PSG). El club se convirtió en el segundo equipo más vendedor de camisetas en la temporada 2021/2022 y su debut ante Reims como visitante, generó una gran expectativa en esa ciudad del noreste de Francia, con entradas agotadas y récord de acreditaciones (120 medios).

El conjunto parisino logró una facturación de 2.200.000 euros, solo superado por los 3.300.000 que vendió el Real Madrid, en el sitio de comercio electrónico Amazon, según lo anunció la consultora de marketing digital del grupo Labelium.

Tras el contratación de Messi, el PSG alcanzó la facturación de la temporada 2020-21 en merchandising en mitad de la temporada, ya que vendió por primera vez más de un millón de camisetas, el 60% de las cuales con el número 30 de Messi.

Fuente: El Destape