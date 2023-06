Sebastián Villa fue condenado a una pena de dos años y un mes de cárcel por haber sido hallado culpable por el delito de lesiones leves y amenazas contra su ex pareja Daniela Cortés, por un episodio ocurrido en el año 2020. Así lo determinó la jueza Susana Dávalos este mediodía en los tribunales de Lomas de Zamora, donde el futbolista de Boca acudió junto a su abogado y representantes.

“Soy una excelente persona, nunca le haría daño a Daniela. Soy un buen hijo, un buen hermano. Creo en Dios. Espero que todo salga bien. Soy inocente”. Esas habían sido las últimas palabras de Villa ante la jueza previo al veredicto. El fiscal Sergio Anauati había solicitado una condena de dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional por el delito de lesiones leves y amenazas, además de prohibirle que se acerque a la víctima. En Boca juraron ser implacables, pero todo indica que no se apresurarán a tomar decisiones contundentes.

Por el momento ninguna autoridad del club realizó comentarios al respecto y se espera que Jorge Amor Ameal o Juan Román Riquelme se refieran al caso y el futuro del colombiano. Vale mencionar que Villa anoche fue titular en el partido ante Arsenal en Sarandí por la Fecha 19 de la Liga Profesional. Según pudo averiguar Infobae, a prima facie la directiva tenía pensado aguardar por la apelación de los abogados del futbolista y la posterior resolución de la Cámara de Casación. Sin embargo, a esta hora evalúan el impacto mediático que generó la noticia de culpabilidad y reven su situación. Respecto a lo futbolístico, Villa sería preservado de cara al próximo compromiso contra Colo Colo por Copa Libertadores (este martes en la Bombonera). Por lo pronto, Boca no emitirá ningún comunicado a través de su departamento de prensa para referirse a la situación.

Cuando el caso Villa explotó a fines de abril de 2020 el presidente xeneize, Jorge Amor Ameal, se tomó algunos días para formar una opinión que hizo pública: “Está en manos de la Justicia, pero mientras tanto él sigue siendo jugador del club. Nosotros queremos ser esclavos de la Justicia y cuando ésta se expida no nos temblará el pulso”. A los pocos meses, el pope azul y oro matizó: “Si es culpable hay que curarlo, esta es la historia (...) Nosotros estamos esperando lo que determine la Justicia. A la gente hay que ayudarla, no hay que seguirla sancionando, complicándole la vida. Si el chico tuvo un problema lo podemos resolver”.

En la misma sintonía, un Juan Román Riquelme que desde hace años ponderó a Villa como “el mejor jugador del fútbol argentino” evitó referirse a la denuncia y reforzó el pensamiento de Ameal de aguardar por la determinación de la Justicia: “Una cosa es si hablamos de fútbol, el otro tema es diferente. Todos odiamos el otro tema, sea quien sea, lo repudiamos, nos da bronca. Es un tema tan sensible que hasta tenés que pensar 74 veces lo que tenés que decir. Esperemos a ver lo que diga la Justicia”.

En los últimos mercados de pases, el colombiano de 27 años tuvo algunos sondeos para ser comprado por clubes europeos, pero ninguna oferta llegó a buen puerto. O bien no se concretó oficialmente o estuvo lejos de lo pretendido por el Consejo de Fútbol. En tanto, el ex extremo de Deportes Tolima extendió su vínculo con la institución hasta diciembre de 2024 y fue considerado por todos los entrenadores de turno con excepción de un tramo comprendido entre la eliminación de la Libertadores 2021 contra Atlético Mineiro, cuando el futbolista presionó para ser vendido y se marchó a su país sin previo aviso (a eso le prosiguió una sanción extraoficial por la que no fue tenido en cuenta por varios partidos).

Según informó el medio Infobae, los abogados de Villa apelarán el fallo de la Justicia ante la Cámara, por lo que los plazos para una hipotética sentencia firme se prolongarán aún más. Los especialistas aclaran que el estudio de la apelación en Cámara de Casación puede llegar a demandar meses y una de las opciones que barajaba el club era no “colgar” colombiano hasta que el caso se resuelva de forma definitiva. Es decir que independientemente de lo que dictó hoy la jueza, Sebastián Villa podría seguir siendo tenido en cuenta por el cuerpo técnico. Tras la potencial revisión del caso en Casación, Villa podría quedar absuelto, recibir una rebaja en la pena o que la misma quede firme. En ese caso el club sí se pensaría su apartamiento definitivo del plantel.

Mientras ya empezaron a vincular a Villa con algunos clubes del exterior pensando en el mercado de pases venidero, válido es repasar otra frase de Ameal luego de la mediatización del caso: “Yo estoy en contra de la violencia en cualquier forma, pero la realidad es que (a Sebastián) hay que rehabilitarlo. ¿O se tiene que ir y vas a exportar violencia? Se puede recuperar al ser humano”. Ante este panorama, es posible que en la jornada de viernes no se escriba el último capítulo de esta historia.

El delito de violencia de género

A raíz del proceso, y según lo declarado en el marco de juicio por los testigos y por la propia víctima, el hecho sucedió el 27 de abril de 2020 en el interior de una vivienda del country Saint Thomas de Canning, cuando Villa le dijo a Daniela Cortés que le iba a arruinar su vida y le dio un golpe de puño en la frente, con un anillo que portaba, para luego tomarla del brazo y posteriormente la arrojó al suelo provocándole, pegándole patadas para provocarle distintas lesiones de carácter leve. En su denuncia, la víctima dijo que, durante una de las agresiones, Villa tomó su teléfono y la amenazó con llamar a un supuesto sicario en Colombia para que asesinara a su familia. Para el fiscal Anauati, según su alegato, estas amenazas quedaron corroboradas.

En la vereda opuesta, el abogado defensor Martín Apolo reclamó la absolución de Villa al asegurar que la denuncia en su contra es falsa. “Eso no se encuentra probado, ni está acreditado que haya existido”, afirmó el letrado en relación a las denuncias de amenazas y violencia de género realizadas por Cortés contra su expareja.

Cortés denunció haber sido golpeada por Villa a través de un video publicado en las redes sociales, en el que se la vio con sangre en la boca, al tiempo que relató hechos violentos vividos junto al futbolista, a quien califica como “un maltratador, tanto en lo físico como en lo psicológico”.

Tras ese episodio, el futbolista se mudó al country “Venado II”, también de Canning, en el que supuestamente se desarrolló un segundo hecho por el que fue denunciado en junio del 2021 por el delito de “abuso sexual”. En esa causa, el 12 de mayo la fiscal Vanesa González, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada de Esteban Echeverría, solicitó su elevación a juicio, por lo que el Juzgado de Garantías interviniente tiene el plazo de 15 días para correr vista a la defensa y definir si da lugar a la petición.