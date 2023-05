La China Suárez viajó a Brasil por trabajo. Desde el hotel donde se hospeda, la actriz hizo una transmisión en vivo y protagonizó un momento desopilante: terminó hablando con Nicolás Cabré y su hija Rufina.

Los actores fueron pareja y fruto de esa relación tiene una nena de nueve años por quien mantienen una relación muy cómplice. Esto quedó demostrado este martes cuando hicieron una transmisión en vivo de Instagram. En la conversación, la artista les contó a su hija y a su expareja que estaba en la habitación del hotel cenando. Incluso, les mostró algunos de los platos, y lució un pijama de Mickey.

Durante gran parte de la charla, Cabré reconoció, un poco en broma y un poco en serio, que no le encontraba mucho sentido a la transmisión. “¿La idea de esto qué sería? ¿Contestar lo que escriben?”, indagó. Ese fue el pie para que su ex abriera el juego.

Nicolás Cabré en las redes sociales evidencia la excelente relación que mantiene con Eugenia La China Suárez

Nicolás Cabré participó de una trasmisión en vivo junto a su hija Rufina y la China Suárez

“A partir de ahora pueden hacerle preguntas a Nico, que las va a contestar porque le encanta. Entrevistémoslo”, lanzó la actriz. El ida y vuelta no lo divirtió mucho al ex Son Amores que se mostró ansioso por darle un cierre al vivo. Y, casi sin quererlo, la China le dio el pie cuando lanzó: “Preguntan si estás en pareja”. “Se corta, se corta”, contestó él con picardía y abandonó la conversación.

Mientras Cabré parecía algo desconcertado, la actriz y cantante le mostraba su nuevo abrigo a su hija. “Para tu mamá que no madura”, le dijo mientras lo paneaba. Luego, la niña se emocionó al descubrir que su abuela estaba conectada. Y después, la China les enfocó el plato de risotto que había pedido para comer. También les contó que le habían llevado un postre de açaí, pero la niña entendió que había dicho “asado” y no tardó en saltar, habida cuenta de que Suárez no consume carne: “¡Vos no podés comer eso!”.

“¿La idea de esto qué sería? ¿Contestar lo que escriben?”, preguntó entonces el actor mientras miraba los comentarios de los internautas, muchos de los cuales remarcaban su cara de aburrimiento. “A partir de ahora pueden hacerle preguntas a Nico, que las va a contestar porque le encanta. Entrevistemos a Nico”, dijo entonces la China divertida. Pero él mismo se encargó de leer: “Nico se muere del embole”.

En un gesto de complicidad, la actriz y cantante aseguró que su ex se reía de todos sus chistes. “¿O no Rufi?”, quiso confirmar con su hija. Pero el rostro de Cabré seguía impertérrito. “¿Bueno, y esto dónde termina?”, preguntó el actor mientras su pequeña le indicaba dónde estaban las consultas de los seguidores. “Se corta, se corta”, comenzó a decir Cabré cuando la China le trasmitía una consulta sobre si estaba en pareja. Y se apuró a despedirse mandándole “un beso a todos” para luego terminar la trasmisión, siempre con la ayuda de la niña que según se vio tenía mucho más claro que él cómo se manejan estas plataformas.