La emoción de Nicolás Cabré tras correr la maratón de Boston

Desde que se sumó a las redes sociales, Nicolás Cabré se mostró muy activo y con ganas de compartir con sus fanáticos momentos de su vida privada. El actor, que encontró una nueva pasión por el running y debutó como director de teatro, ahora se fue al exterior para encarar otros proyectos laborales que lo tienen muy entusiasmado.

En ese contexto, Nicolás, que en las últimas semanas se instaló en México, compartió un nuevo desafío que se puso. En esta oportunidad, el actor relató su experiencia en la maratón de Boston, en un relato emocionado a través de su cuenta de Instagram donde supera los 600 mil seguidores. “Son muchas las sensaciones… muchos días entrenando, muchas risas, momentos duros, el cansancio, alguna lesión, los dolores, muchas mañanas frías, o muchos días de calores tremendos. Y todo se resume en este día. En donde siento que soy un privilegiado haciendo lo que me gusta. Cruzándome con otros corredores, disfrutando de estos momentos que son un poco inexplicables”, comenzó diciendo Nico.

Agradecimientos

“También estas sensaciones, hacen que quiera agradecer a todas esas personas que me enseñan, y me apoyan para que viva estas aventuras. Les agradezco a todos… No los voy a nombrar, son muchos y no termino más. Pero ellos saben quienes son. Solo les digo gracias, que los pienso todo el tiempo y los llevo conmigo a donde sea que voy”, remarcó y luego hizo un especial agradecimiento para su pequeña hija Rufina: “Esas manitos que van a empujarme hasta la línea final. Siempre juntos como sea. Gracias Rufita hermosa por apoyarme y estar siempre conmigo. Te amo”, cerró el actor emocionado.

Hace unos días Nico explicó el motivo de esta frase. Mostró una remera que siempre usa para las carreras y que en la espalda tienen las palmas de la mano de su hija con témpera, un regalo que le hizo a su papá para que siempre esté con ella en esos momentos. Incluso en ese posteo apareció la China Suárez y se produjo un intercambio muy buena onda que hasta despertó los rumores de reconciliación entre los actores.

La China le comentó: “Feliz carrera”. A lo que él le agradeció con junto con un emoji de corazón rojo: “Y gracias a vos también”. Al leer el mensaje, Eugenia fue picante con el papá de su hija y le retrucó: “¿Yo también qué? Si no voy a correr ninguna carrera”, lanzó con buena onda. Aunque los fanáticos de ambos al ver el ida y vuelta no tardaron en ilusionarse.

“¿No me digas que van a volver?”, “me muero acá”, “qué rápida es en las respuestas”, “vuelvan”, “estamos todos queriendo que vuelvan” y “ustedes son todo lo que los padres necesitan entender”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios quienes los elogiaron por la buena relación que tienen pese a que están separados hace mucho tiempo.

A pesar del interés de los fanáticos en que vuelva con la China, el actor se mostró muy cerca de Mercedes Villador, la modelo argentina que estuvo en pareja con Luis Miguel hasta hace unos meses y que también está viviendo en México. Fue ella quien blanqueó públicamente el romance a través de su cuenta de Instagram donde tiene casi 50 mil seguidores.

En el posteo, la modelo compartió dos selfies que se sacaron con el actor. Están muy cerca cachete con cachete demostrando confianza y complicidad. Además a ambos se los ve con una sonrisa en su rostro. Junto con el posteo escribió un escueto texto dejando dos emojis, la bandera de Argentina por un lado y un corazón rojo. Nico que es más bien perfil bajo, no compartió las imágenes en sus redes pero sí le respondió con un corazón y ella con un beso y un abrazo, todo en emojis. ¿Nació el amor o solo buena onda?