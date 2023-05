En los primeros días de mayo de 2022 habían comenzado los rumores de una supuesta relación entre la China Suárez y el cantante Rusherking, por entonces conocido por haber sido expareja de la también cantante María Becerra. Solo algunos días después se verían las primeras imágenes de ellos juntos, que tuvieron lugar en un after party de los premios Martín Fierro en un boliche de Puerto Madero. La fiesta, que tenía también entre sus concurrentes a varias famosas como Lali Espósito y Jimena Barón, fue el marco donde se pudieron ver videos de la pareja a los besos, muy acaramelados.

Luego de ese momento, llegaría el día en que la actriz lo invitó a almorzar a su casa un mediodía. En línea con el bajo perfil que cultivan ambos, esto no fue anunciando a los cuatro vientos, sino que en las redes sociales los deschavaron y se dieron cuenta de las coincidencias en algunas Instagram Stories que publicaron tanto la mamá de Amancio, Magnolia y Rufina como el cantante santiagueño.

Bastante más evidente fue cuando el 24 de mayo de 2022 las cámaras de LAM los encontraron a la salida de un hotel de Recoleta, después de una noche de amor que terminó accidentada, con sus respectivos autos acarreados por la grúa aunque a ellos no pareció importarles. Así estaban las cosas cuando unos días después, el testimonio del rapero en PH Podemos hablar se convirtió en la confirmación oficial de la relación. “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, admitió, antes de ponerle nombre propio al motivo de su felicidad: “La China me dice Thomy”.

A continuación, contó con detalles su relación con la ex Casi ángeles: “Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, señaló, y se refirió a la cámara indiscreta que viralizó la historia por primera vez. “Tuve la mala suerte de que me grabaron cuando estaba en una en los Martín Fierro. No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien porque me parece mucho”, reconoció con algo de timidez.

Todo fue rápido

Consultado por el incidente con la grúa a la salida del hotel aclaró: “Fue todo muy rápido. No me dio tiempo a reaccionar. Me subí enseguida al auto. La pasamos excelente”, sin dar demasiados detalles. Ya la cámara había dado muestras de su incomodidad ante la exposición, un mundo que estaba conociendo a la fuerza. “Nací y viví en Santiago del Estero, tengo re bajo perfil”, se excusó.

Pasó un año y corrió mucha agua pasó bajo el puente. Idas, vueltas, regalos, rumores y declaraciones en publico y en privado. Sin embargo, el pasado 7 de abril la China Suárez confirmó su separación de Rusherking con un desgarrador mensaje que compartió en su cuenta de Instagram. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, publicó.

Este 24 de mayo, al cumplirse un año de la famosa noche del hotel en la que no se escondieron de los medios, la actriz y cantante volvió a utilizar las redes para dejar un mensaje. En su cuenta de Instagram publicó una imagen con fondo blanco y letras en negro, donde podía leerse: Desaniversario 24/05. que incluye la preposición “des”, tachada, lo que generó una andanada de comentarios por parte de algunos de sus 6.4 millones de seguidores.

“China suelta esa fecha. Lo pisado, ya pasado está. Tu mantente soltera. Es lo mejor porque disfrutas de tu misma. Tu no necesitas a nadie para estar completa”, expresó uno de los seguidores, en tanto que otra afirmó: “Dejen de decirle qué hacer. Dejen de de decirle que suelte o que ya pasó. Dejen de meterse en su vida. Es irritante ver cómo se meten en todo o cómo le dicen qué hacer o decir, y cuando no lo hace, otros se lo inventan. No parecen fans”.