El influencer Santiago Maratea, que se encuentra al frente de la colecta de Independiente para salvarse de la quiebra, hace cinco días que no aparece por sus redes sociales lo que llamó la atención de sus seguidores pero también la de los fanáticos del Rojo.

El último posteo que realizó Maratea fue el martes 16 de mayo: "Ustedes en que andan? Yo aprendiendo que es un laudo arbitral", posiblemente refiriéndose a la resolución de la AFIP sobre el acceso al dólar oficial para pagar la deuda y a multa que el Rojo de Avellaneda tiene con el América de México.



Ustedes en que andan? Yo aprendiendo que es un laudo arbitral. — santumaratea (@santumaratea1) May 16, 2023

Su ausencia en redes llamó la atención de sus seguidores pero los que se encuentran más preocupados son los hinchas de Independiente, ya que el influencer solía actualizar a diario como iba la colecta, pero esto no sucedes desde el lunes 15 de mayo.

¿Dónde está Maratea? Qué dice la AFIP

En este contexto de la disputa por el acceso al dólar oficial, que se trata de una moneda subvencionada por el Estado nacional, en medio de una economía con falta de reservas y una brecha amplia entre los distintos tipos de cambio, el titular de AFIP, Carlos Castagneto, le respondió a Maratea, aclarándole los puntos al nuevo referente del Rojo de Avellaneda.

"Haremos lo mismo que con todo el mundo, no porque sea Maratea o Independiente habrá una excepción", explicó Castagneto.

Independiente: Maratea explicó por qué no pueden activar los rendimientos de Mercado Pago



El influencer ratificó en sus redes sociales que no puede usar esta función ya que la recaudación para Independiente está hecha con un fideicomiso.

La colecta de dinero realizada por Santi Maratea para pagar parte de la deuda de Independiente ya supera los 700 millones de pesos. En medio de las críticas y las dudas, el influencer tuvo que salir a desmentir que se haya activado el rendimiento de Mercado Pago, el cual genera una plata extra a modo de intereses para quienes tienen depositado dinero en la cuenta de esa billetera virtual.

El principal motivo por el cual el dinero colectado no genera intereses es porque se trata de una cuenta fideicomiso y la opción no está disponible en ese tipo de operaciones.



Esto mismo fue explicado por el propio Maratea a través de sus historias en Instagram para despejar dudas en cuanto a los rumores que se habían generado.



En primer lugar agradeció haber superado la cantidad de dinero que pensaba colectar en un día y expresó: “El objetivo de ayer era juntar 8 millones de pesos y juntamos 20”.

“¿Por qué todavía no estamos haciendo rendir la plata? Porque no podemos. Lo primero que tienen que entender los que no lo entienden es que yo en la cuenta de Mercado Pago que tengo abierta no puedo hacer rendir el dinero como si lo tuviera en mi cuenta personal porque es un fideicomiso, es diferente. Se necesitan autorizaciones”, explicó.

Sí aclaró que “como en el fideicomiso pusimos auditores, un auditor te puede decir ‘por qué no estás haciendo nada con la plata y la dejás quieta’, pero no es el caso”.