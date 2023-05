TikTok: furor por la empleada doméstica que recorre el país

TikTok convirtió a Yanina Alfaro en una influencer, una trabajadora que se volvió viral rápidamente gracias a su trabajo como empleada doméstica.

Sí, a sus 44 años, la mujer comenzó a incursionar en la popular red social durante la cuarentena y nunca más la soltó. Yanina inició sus aventuras mostrando las rutinas diarias que realizaba y logró atrapar a los miles de usuarios que la seguían.

“Lo que noté es que me siguen muchas chicas que limpian casas. Dicen que yo ‘inspiro’. Varias me preguntaron cómo logré mi primer trabajo. También por TikTok conseguí limpiar en una nueva casa. Me contactaron muchos interesados. Pero ya no tengo horarios disponibles”, señaló en diálogo con Infobae.

Asimismo, la mujer aclara que “no son cuatro horitas de trabajo las que hago, son 12 horas por día, de 7 a 19 horas”.

Semejante esfuerzo dio sus frutos. Gracias a su trabajo, Yanina viaja por el mundo y comparte sus gastos con su novio Nicolás, que trabaja en una empresa de limpieza.

Como era de esperar, los comentarios y preguntas de sus seguidores no tardaron en llegar. Algunos, dudan del empleo de Yanina, y descreen que la mujer viaje por el mundo gracias al trabajo de empleada doméstica.

https://www.tiktok.com/@yanivalfaro/video/7223538269311601925

“Vos te das esos lujos porque trabajás en la Municipalidad. Seguro que estás cobrando algo del gobierno. O sos una planera”, fueron algunos de los ataques que recibió. Y ella respondió: “Entonces empecé a mostrar como ‘la planera’ se levantaba a las cinco de la mañana a trabajar. Un poco por bronca mostré mi rutina porque me cansaron. En la Argentina si la estás pasando bien es porquesos planero, nunca va a ser por trabajo, siempre eso, o sino porque trabajás en el Gobierno, o porque estás robando. Eso es lo que se expresó en la cuenta”.

Disfrutar

“A mí me gusta disfrutar la vida. ¿A quién no? Uno no sabe hasta cuándo va a vivir. Entonces, para disfrutar como yo quiero me tengo que levantar a las seis de la mañana, porque nadie me va a regalar nada. Me levanto temprano y después me doy una semana en el hotel más caro de Ushuaia”, contestó con altura y orgullo.

Por otro lado, la influencer repasó cómo es su trabajo, y cómo aprovecha para sacarle el mayor rédito posible.

“Por lo general, no tengo casas a los que vaya varias veces a la semana. Por eso, hago la diferencia. Por ahí hay chicas que van todos los días a la misma casa 8 horas y cobran mucho menos de lo que cobro yo. Si están en blanco, se paga lo que dice el gremio que es poco”.

“No alcanza para nada. Son 10 horas de estar afuera por 3600 pesos al día”. Sobre los cobros le recomendó a sus pares: “Tienen que cobrar desde 500 pesos la hora para arriba. Y lamentablemente, quien no pueda pagar, que no tenga empleada. Yo lo veo como un servicio de lujo. Hoy en día, una persona que deja tu casa impecable, y llegás y tenés todo como si fuera un hotel... es un servicio de lujo al que no todos pueden acceder”, explicó.

Sobre el final de la entrevista, Yanina remarcó que muchas personas “no están preparadas psicológicamente para el trabajo. Y hay otras que trabajan de cualquier cosa y le dan siempre para adelante. En Buenos Aires siempre algo se puede hacer. Nunca me faltó trabajo. De hecho, me sobra. Incluso, no me da el tiempo”.