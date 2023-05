Con la tecnología, las posibilidades de descubrir una infidelidad aumentaron de una manera exponencial. Sin embargo, cuando parece que ya se vio todo, surge algo nuevo para sorprender. Un hombre en Reino Unido descubrió que su esposa le era infiel por un error de la mujer, algo de mala suerte y un alerta del Gobierno que llegó en mal momento.

El medio local Daily Record entrevistó a la protagonista de la historia, llamada Verity, quien explicó cómo sucedió todo y porqué un alerta del Gobierno terminó por hacerla confesar.

La pareja venía atravesando una dura crisis luego del nacimiento de su hijo. Ella admitió sentirse un tanto descuidada ,y a partir de allí, comenzó a entablar contacto con otro hombre. “Desde que tuvimos a nuestro hijo, que es absolutamente la luz de nuestras vidas, no me malinterpreten, me he sentido como una tercera rueda no apreciada, que también es el pegamento que mantiene unida a la familia”, comenzó Verity.

Además, aclaró que sentía que había “perdido su identidad”, ya que lo único que hacía era trabajar, cuidar su casa y a su hijo. En todo ese proceso consideró que su marido la había dejado sola y no colaboraba. “Realmente siento que él nunca entenderá la carga mental que asumes como madre, que ni siquiera cruza la mente de un hombre”, dijo y agregó: “Es agotador. No me propuse lastimar a mi esposo, solo quería hacer algo por mí, como persona, no como madre”, contó.

Allí apareció en escena el amante, algo que aseguró que la hizo “sentir viva”. Si bien siempre tuvo claro que eso era algo pasajero, los hechos se desencadenaron de manera precipitada y la verdad finalmente salió a la luz.

Cómo se descubrió la infidelidad

El pasado domingo 23 de abril, a las 15 horas, el Gobierno británico emitió una alerta de emergencia a los celulares de todos sus habitantes. Este mensaje, que buscaba prevenir potenciales peligros como inundaciones, hizo que su segundo teléfono, el que sólo usaba para comunicarse con su amante, retumbara con su sonido en toda la casa. Si bien, por lo general ese móvil quedaba en el auto, ese día se descuidó y lo dejó en el bolsillo de un saco que colgó en un perchero en el pasillo de la casa.

Estaba pintando el cuarto de su hijo con su esposo cuando sonó la alerta. “Estaba allí sentada mirando mi teléfono ‘real’ y no sonó, pero mi maldito segundo teléfono sonó como si el mundo estuviera a punto de terminar”, contó Verity.

El hombre salió del cuarto y comenzó a buscar de dónde venía el sonido. Bajó las escaleras y, finalmente, encontró el aparato y se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo con su mujer.

“Sé que la gente dirá ‘bueno, te lo mereces’. Pero la gente tiene aventuras por todo tipo de razones”, explicó. “Lamento haberlo lastimado y nadie debería tener que lidiar con eso. Y probablemente nunca me lo perdonaré, pero también tenía mis razones”, explicó.

Si bien es consciente del daño que ocasionó y espera que algún día su marido la perdone, sabe que aún es todo muy reciente. El hombre se quedó con el segundo teléfono y ella no volvió a tener contacto con su amante, ni siquiera para contarle lo que había sucedido.