Ni el hincha de River Plate más optimista esperaba que luego del ciclo que lideró Marcelo Gallardo durante ocho años y medios, su continuidad con Martín Demichelis como entrenador iba a tener un arranque tan prometedor. El Millonario derrotó a Independiente por 2-0 en el estadio Monumental y encadenó su octava victoria consecutiva en la Liga Profesional de Fútbol para recuperar la ventaja de seis puntos sobre San Lorenzo, su único perseguidor hasta el momento.

El éxito de una de las características que suele cegar a los directores técnicos pero Micho tiene bien claro como manejar dicho tema mientras no está dentro del club. “No tengo redes sociales, me levanto a las 5.30 y me voy para River Camp, vuelvo a la noche, estoy un rato con mi mujer y mis hijos, donde en ese momento no prendo el televisor a menos que sea por un partido, prendo la computadora, me entero muy poco de ese exitismo que vos decís. Obviamente que cuando me cruzo con el hincha de River siento ese apoyo y ese sentimiento de cariño y de respeto recíproco. Después no ando buscando el qué dicen. Capaz me entero por cantidad de amigos y familiares que están disfrutando de este River y me transmiten su máxima felicidad”, comentó en conferencia de prensa.

Con 784 minutos sin recibir un gol en el plano local, el entrenador no le da importancia a los números y los récords. “Las estadísticas están ahí y se quedarán en los libros o donde tengan que quedarse. A nosotros los análisis nos sirven más que las estadísticas para seguir sosteniendo, mejorando, creciendo, corrigiendo. La gente viene a ver goles, eso está claro. Si se puede jugar bien y encima ganar, mejor. Hoy hubo varios partidos que se definieron en la última jugada... a veces hay que mirar el vaso medio lleno, no el vacío. El equipo volvió a ganar sin sobresaltos, metió dos pero podría haber metido un 3-0 e incluso hasta un cuarto”, agregó.

Además, admitió que quedó más que conforme con la actuación colectiva de sus dirigidos: “Fue un clásico donde no sufrimos sobresaltos, creo que el rival nos llegó muy poco. A la gente que ya exige o espera un dos o tres a cero en el primer tiempo, le digo que en el fútbol argentino está todo muy equiparado y que hay grandísima competitividad entre todos. Yo como entrenador me voy muy contento a casa”.

Esquemas

Demichelis volvió a romper el esquema que venía utilizando y decidió sacar a Salomón Rondón para poner un volante más. “Independiente tiene a Ricardo como entrenador llega muy poquitos días. Con Racing jugó 4-4-2 y yo esperaba un 5-4-1 para este partido por la actualidad y presente de ellos junto con la actualidad y presente de River. Con Nacho y Barco me podía permitir de jugar delante de los dos stopper sin darle una referencia clara al no jugar a la altura de Beltrán. Planteamos un tres contra tres por el centro”, explicó sobre su modificación táctica.

Cuando necesitó ir a buscar el segundo tanto, puso a los dos centrodelanteros al mismo tiempo: “Cuando nos quedamos con un hombre de más quería más presencia dentro del área. Más presencia que Borja y Salomón no tengo. Más hambre de gol que los dos 9 no creo que haya, su felicidad pasa por el gol. Lamento no poder darles tantos minutos. Tengo jugadores sin jugar, es difícil pero la competitividad nos va a seguir haciendo crecer y ya le va a tocar a todos”

El Millonario volverá a jugar el próximo viernes 28 de abril frente a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro y Martín opinó que es muy temprano como para hacer un análisis de la liga. “Después de 13 partidos, en el entretiempo con Tucumán estaríamos a la mitad del Torneo. Me resta enfrentar 14 equipos diferentes, todavía no sé el nivel verdadero del fútbol local. Tienen que pensar que estuve 20 años fuera de Argentina. Es muy competitivo, cuesta muchísimo. Tal vez no ganamos 4-0 pero controlar los partidos, ganarlos sin sobresaltos, tener posesión, creo que así el hincha de River está tranquilo”, argumentó al respecto.

Al ser consultado por el estado de Kranevitter, en paralelo con la suspensión de Enzo Pérez por llegar a la quinta amarilla, Micho fue al grano para explicar la situación del volante. “Mati está trabajando bien y a las lesiones no hay que ponerle una fecha. Es muy prematuro el viernes para que Matías esté a disposición”, detalló sobre el jugador. Y cerró con una reflexión: “Sigo convencido de que tengo un grandísimo plantel. Una de las mejores decisiones fue no desligarnos de ningún jugador. Se generó una competitividad nueva. Me cuesta darle minutos a chicos que están para ser titulares en River y en otros equipos también”.