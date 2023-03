Sergio Agüero debió alejarse del fútbol profesional por una arritmia cardíaca. Durante un partido con el Barcelona en noviembre de 2021, sufrió un dolor en el pecho que preocupó a todo el mundo y pocas semanas después tuvo que retirarse.

Una vez que colgó los botines, el Kun empezó a transmitir en vivo cada vez más seguido. Incluso en su última época como jugador conoció al streamer español Ibai Llanos y formó un vínculo de amistad.

Tal es así que su equipo Kunisports participa de la Kings League, la liga que Ibai formó junto con Gerard Piqué.

Este miércoles, durante un stream que compartieron el Kun e Ibai, una situación desafortunada llamó la atención. En medio de la transmisión, Agüero se tocó el pecho y se quedó en silencio.

”Creo que me agarró una mini arritmia”



Sin saber qué ocurría, su ladero español se quedó mirándolo sorprendido y le preguntó “qué pasa”. Enseguida, el Kun agarró su teléfono para corroborar la información del chip que tiene dentro de su cuerpo.

Inmediatamente, Agüero habló: “Creo que me agarró una mini arritmia”. Ibai lo volvió a mirar incrédulo y le respondió: “¿Ahora mismo?”.

Cuando el Kun se llevó sus dedos al cuello para medir sus pulsaciones, el influencer español -aún sin entender muy bien qué ocurría- le ofreció ayuda: “¿Quieres que veamos a un médico?”.

Para tranquilidad de todos, el Kun se recuperó y continuó sin problemas.

Sergio Agüero reveló que volvió a sufrir un episodio cardíaco durante un partido de fútbol

Sergio “Kun” Agüero reveló que volvió a sufrir una arritmia cardíaca durante un partido de fútbol. Lo comentó durante la histórica transmisión en vivo que hizo junto a Lionel Messi y Alejandro “Papu” Gómez.

En medio de las risas, anécdotas y juegos, el exfutbolista de 34 años se puso serio y reveló que, tiempo atrás, su médico le informó que el chip que lleva implantado en el corazón le había detectado una “arritmia ventricular”.

“Fue el 8 de junio”, precisó el Kun, que también contó que el profesional se lo contó seis meses después de ocurrido el episodio.

El fastidio de Lionel Scaloni por una pregunta sobre Messi: golpe en la mesa y respuesta esquiva

El entrenador de la Selección argentina brindó una conferencia de prensa tras la goleada por 7-0 ante Curazao.

Lionel Scaloni tuvo un gesto de pocos amigos durante la conferencia de prensa que se realizó después de la goleada de la Selección argentina ante Curazao. La señal de fastidio del director técnico de la Selección argentina ocurrió cunado una periodista le preguntó sobre el futuro de Lionel Messi. El entrenador se enojó ante la consulta y dejó en claro que lo único que quiere es que el capitán albiceleste “sea feliz en una cancha”.

La pregunta de la cronista estaba apuntada sobre la remota posibilidad de que Messi terminara su contrato con el PSG y pudiera venir a jugar al fútbol argentino, algo que sorprendió al DT que no le quedó otra que responder de manera esquiva.

“No estoy en su cabeza, y no corresponde que le pregunte [dónde va a jugar] y no sé qué va a hacer. Yo quiero que juegue en una cancha y que sea feliz, nada más. Lo que sí me gustaría es que siga jugando”, dijo Scaloni después de hacer un ampuloso gesto de fastidio antes de responder.