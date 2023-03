Mundial Sub 20: Argentina se ofreció a albergarlo

Argentina está ante una chance impensada de organizar y disputar el Mundial Sub 20

La noticia causó sorpresa este domingo y la sede del Mundial Sub 20 está en duda. El próximo viernes debía realizarse el sorteo, pero finalmente la FIFA lo pospuso. ¿El motivo? Que Indonesia, nación sede, no quiere que Israel dispute el certamen por asuntos políticos. El organismo rector del fútbol mundial tomó la decisión cinco días antes de que se llevara a cabo el sorteo de 24 naciones en Bali para el torneo que se realizará ente el 20 de mayo y 11 junio.

Las dudas sobre la concreción de sorteo se hicieron evidentes después de que el gobernador de Bali, Wayan Koster, pidió que vetaran a Israel debido a que Indonesia apoya diplomáticamente la causa palestina. Los seis estadios para el torneo de 52 partidos incluyen uno en la ciudad de Gianyar en Bali. Además, la semana pasada grupos conservadores islámicos llevaron a cabo manifestaciones en la capital Jakarta en contra de la participación de Israel.

Si bien desde la FIFA no se refirieron al respecto, existe una seria posibilidad de que el torneo se dispute en otro país. Al tanto de ello, desde la Asociación del Fútbol Argentino ofrecieron como sede a la Argentina si es que finalmente optan por quitarle su lugar a Indonesia. Un dato no menor es que la Selección no pudo acceder a la Copa del Mundo tras ser eliminada en primera ronda del Sudamericano clasificatorio disputado en Colombia, bajo el comando de Javier Mascherano, quien ya renunció a su cargo. Sin embargo, si el país termina siendo sede lo disputará por ser el organizador.

Es la segunda vez que desde la AFA advierten a la FIFA, ya que semanas atrás cuando surgieron dudas sobre Indonesia también ofreció a la Argentina como sede. En ese momento, desde el organismo rector anunciaron que la misma no cambiaría, pero en las últimas horas, al posponerse el sorteo, la incertidumbre sobre si esto podrá cumplirse retornaron. ¿Le quitará la candidatura y se la brindará al país campeón del mundo de mayores en Qatar?

La selección argentina Sub 20 de Javier Mascherano quedó eliminada y no pudo clasificar al Mundial de la categoría

En la AFA están expectantes de cara a las próximas horas. Las gestiones están hechas y también la ilusión de que este evento sirva como vidriera para promocionar el Mundial de mayores del 2030, una candidatura conjunta con Uruguay, Paraguay y Chile. En el caso puntual de la Copa del Mundo Sub 20, son varios los potenciales estadios que entrarían en consideración: además del Monumental, figuran los escenarios de Santiago del Estero, San Juan, San Luis, Córdoba, Mendoza y La Plata. El furor por la Selección hace suponer que los estadios tendrán un gran marco ante cada presentación del combinado nacional. ¿Se logrará?

El último antecedente de Argentina como sede de un Mundial Sub 20 fue en 2001. En ese entonces, el equipo era dirigido por José Néstor Pekerman y contó con figuras como Andrés D’Alessandro, Javier Saviola, Leandro Romagnoli, Maximiliano Rodríguez y Leonardo Ponzio, entre otros. El equipo albiceleste logró una actuación sobresaliente en el torneo, ganándolo de punta a punta, y goleando en la final a Ghana por 3 a 0. Las sedes de aquella Copa del Mundo fueron Vélez Sarsfield, Salta, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba y Rosario.

Indonesia es el país de mayoría musulmana más poblado del mundo con 277 millones de habitantes y no tiene relaciones formales con Israel. Pero la Federación de Indonesia y las autoridades del país acordaron los requisitos para recibir el torneo en el 2019 antes de que los eligieran para realizar el Mundial Sub 20 en 2021. Luego de que la pandemia de COVID-19 obligara a posponer el torneo dos años, Israel se clasificó en junio por primera vez tras alcanzar las semifinales del Campeonato Europeo Sub 19. El equipo perdió la final ante Inglaterra.

La FIFA declinó comentar el domingo sobre el sorteo que está programado ocho semanas antes de que inicie el torneo. Pero lo cierto es que si Indonesia no resuelve el problema interno, la Federación corre el riesgo de ser suspendida por la FIFA y podría llevar a que sea eliminada también de la eliminatoria asiática al Mundial 2026 que inicia en octubre.

Clasificados y bombos:



Bombo 1: Indonesia, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Francia y Senegal.

Bombo 2: Ecuador, Inglaterra, Nueva Zelanda, Brasil, Colombia y Corea del Sur.

Bombo 3: Nigeria, Honduras, Fiji, Uzbekistán, Japón e Irak.

Bombo 4: República Dominicana, Israel, Eslovaquia, Túnez, Gambia y Guatemala.