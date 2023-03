Ariel Ardit cantará el himno en Argentina-Panamá

El cantante de tango Ariel Ardit cantará el himno argentino este jueves cuando la Selección que comanda Lionel Scaloni abra la fecha FIFA de amistosos frente a Panamá, donde celebrará la obtención de la Copa del Mundo ante los ojos de un "Más Monumental" repleto.

En ese marco, el cordobés entonará el himno nacional por tercera vez frente a los jugadores albicelestes. En diálogo con el medio cordobés Cadena 3, expresó: "Tuve la oportunidad de cantar en Argentina-Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas y me volvieron a llamar para Argentina-Perú, unos días después, y fue una experiencia única".

Ahora señaló que le avisaron este lunes que nuevamente cantaría y dijo que "el sueño está cumplido". "Ayer me confirmaron mientras venía manejando; me enteré primero por televisión y después por Diego Turnes, que es mi contacto y mi amigo, quien es mi contacto con AFA", señaló.

"Me iría esta noche para llegar temprano, porque tengo, más que nervios, una gran ansiedad. La primera vez se me pasó muy rápido y la segunda lo pude disfrutar un poco más", sumó.

En ese marco, amplió: "A mí se me había ocurrido cuando propuse esto en 2013, quería cantarle a los jugadores a capella, para evitar esto que se fue desvirtuando con los años que es que la gente cantaba la parte instrumental del himno y se desvirtuaba la letra y eso es algo que se impuso desde el rugby y yo dije que perdía sentido y emotividad no cantar la letra. Así, propuse hacerlo a capella y el efecto a la gente le gustó más y creo que es por eso que me vuelven a llamar".

"Para mí el hecho de cantarle el himno a los jugadores mirándolos de frente vale mucho más que una foto", manifestó.

Para finalizar, se refirió a la cábala de los jugadores: "Que yo haya vuelto a cantar fue porque ellos estaban tomando mate y un grupo de jugadores le preguntó al Chiqui Tapia si volvía el tanguero, porque ese partido que yo canté fue el mejor de la era, contra Uruguay, y entonces que ellos hayan tenido la aceptación para que yo vuelva, yo ya me doy por hecho y vale mucho".

La fiesta de la Selección Argentina

El partido se disputará desde las 20.30 con localidades agotadas, después del fervor registrado el jueves pasado en el sistema de venta virtual al que ingresaron más de 1,5 millones de usuarios en busca de algunos de los 63.000 tickets puestos a disposición. Otros 20.000, se estima, fueron reservados para ingresos de protocolo y compromisos comerciales.

El segundo compromiso de la "Scaloneta" será el martes 28 frente a Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, que amplió su aforo de 30.000 a 42.000 ubicaciones con la remoción de las butacas en diferentes sectores. Las entradas para esa presentación todavía no fueron lanzadas a la venta.

Argentina encarará los dos amistosos con un plantel de 34 futbolistas, tras las bajas por lesión de Alejandro Gómez (Sevilla) y el juvenil Alejandro Garnacho (Manchester United).

El "Papu" será el único de los campeones mundiales que no estará presente en los festejos por no recibir al autorización de su club en plena etapa de recuperación de una intervención en el tobillo del pie izquierdo que se realizó el pasado 10 de febrero.