Entradas para la Selección: investigan reventa y estafas

El próximo jueves 23 de marzo en el Estadio Monumental, la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni se enfrentará a Panamá en el primer amistoso luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022. La ilusión de muchos hinchas por conseguir un lugar para disfrutar a la "Albiceleste" en su vuelta al país quedó trunca y, al parecer, no habrá vuelta atrás luego de varios días de espera. Si desde un principio los precios por asistir a la cancha de River sonaron exorbitantes, es claro que con la reventa son mucho peor.

La Justicia ya comenzó con las investigaciones por este hecho y también por estafas. Es que varios usuarios publicaron tickets a disposición tiempo antes de que comience la venta oficial por el sitio Deportick.com. Hasta el momento no se sabe si son o no originales y, en caso de serlo, significaría un lazo desconocido con la página web y los internautas que "aprovecharon la ocasión". Por supuesto, quienes más se ven perjudicados por esta cuestión son los fanáticos genuinos -grandes y miles de chicos- que soñaban con la posibilidad de ver a sus ídolos en cancha.

En principio, los valores de las entradas que salieron oficialmente a la venta a las 14:00 de este jueves 16 de marzo iban desde los $7.000 -sólo para menores de 10 años- hasta los $49.000. Estos precios se alejan completamente del alcance popular, lo cual también generó bronca en el público que esperaba estar en el Monumental para poder disfrutar una vez de Lionel Messi y compañía. Con 83.214 localidades disponibles -no todas para los simpatizantes-, más de 130.000 solicitudes de acreditación para cubrirlo y un objetivo de recaudar más de 13000 millones de pesos, no quedan dudas que los hinchas no serán los que ganen. La diferencia con lo sucedido en el último compromiso de la en nuestro país es abismal. Para aquel duelo en el que los de Scaloni golearon 3 a 0 a Venezuela en la Bombonera, las populares tenían un valor de $3.900 (contra $12.000 para esta ocasión).

La reventa en las redes

Después de que cerró la venta oficial, en diferentes redes salieron entradas a la venta. En el Marketplace de la red social Facebook no tardaron en aparecer distintas publicaciones con precios excesivos que, ante la urgencia y la pasión por ver a la Selección seguramente habrá más de un internauta que las quiera adquirir. Entre los precios hay entradas que salían 12 mil pesos que podían llegar a 25 mil pesos entre las publicaciones. A su vez había algunas en las que se pedía hasta 110 mil pesos. Para colmo, no será el único compromiso de la "Albiceleste" en el país, ya que el próximo 28 de marzo enfrentará a Curazao en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se corre el riesgo de que ocurra algo similar. Acerca de este cotejo, todavía no trascendió cómo será la venta, pero se espera que sea con la misma modalidad.

Durante la jornada, por otro lado, se conoció que hubo usuarios que ofrecían tickets a través de Telegram y WhatsApp en el que, además, para muchas personas que viven en el interior, se ofrecía un viaje completo con las entradas en mano. Esto ya está en investigación judicial. En este sentido, la alarma está puesta en la forma en la que los hinchas tendrán que retirar los ingresos.

Otras de las cuestiones que incomodó totalmente a los que se ilusionaron con conseguir un ticket fue la modalidad de retiro de los mismos. Es claro que el retiro de las entradas para cualquier evento -sea futbolístico o no- por un lugar físico es cada vez menos inusual. Sin embargo, para este partido trascendental será el método por el que los hinchas que sí pudieron comprar tendrán que ir a buscarlas. Teniendo en cuenta el antecedente de la



s millones de personas en las calles días después de la consagración en Qatar, esto sin dudas puede generar varios problemas.

Fuente: El Destape