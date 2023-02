La escultura de Diego Maradona que estaba emplazada en uno de los accesos al estadio del Napoli y realizada por Doménico Sepe, podría llegar a la cancha de Boca, el estadio Alberto J. Armando, o más conocido como "La Bombonera".

Así lo afirmó el artista italiano, quien confirmó estar en "tratativas" con dirigentes del club argentino.



La escultura de Maradona, valuada en unos 30 mil euros, fue devuelta a su autor por la Comuna de Nápoles que argumentó el pasado jueves que no podía aceptar la estatua de Maradona con un valor "demasiado oneroso para ser adquirido sin pasar por una licitación".

"La estatua, si no se queda en un lugar icónico de Nápoles, como yo deseo, probablemente podría ir a la Bombonera: estoy en negociación con Boca Juniors", reveló Sepe en una rueda de prensa que ofreció en el Municipio de la ciudad del sur de Italia.

La decisión de devolver la estatua de Maradona se conoció con motivo del segundo aniversario de la muerte del astro argentino, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Las autoridades comunales napolitanas recordaron al fundamentar su decisión de devolver la obra a su autor, que en 2019 se conformó una comisión comunal que debía elegir uno de los proyectos presentados para realizar una estatua en homenaje a Maradona, aún en vida.

No obstante, la fiscalía napolitana investiga la presencia entre los miembros de dicha comisión de un líder de la barra brava del Napoli y la presunta presión que habría ejercido para sumarse a la misma.

Por otra parte, Sepe había sido criticado ya por los aficionados del Napoli, quienes no le perdonaron haber reproducido la imagen de Maradona llevando la pelota con su pie derecho, cuando todo el mundo sabe que el astro era dueño de una zurda mágica, señala el despacho periodístico.

La estatua había sido ubicada originalmente en el sector "Distinti" del estadio, pero duró apenas 24 horas en ese lugar porque los permisos necesarios jamás llegaron.

The Best: Lionel Messi, el mejor jugador del mundo una vez más



El capitán de la Selección Argentina se quedó con The Best a mejor jugador del 2022. Todos los ganadores.





Argentina dominó los premios The Best que entrega la FIFA y que terminó con la coronación de Lionel Messi como mejor jugador del mundo 2022.

"Estamos Scaloni y el Dibu, en represión de ellos (por sus compañeros). Sin ellos no estaríamos acá. Esto es parte de ellos y es un reconocimiento a todo el grupo por lo que hicimos", exclamó el capitán de la Selección Argentina.

El astro fue el más votado en la terna integrada con Kylian Mbappé, presente en la gala; y Karim Benzemá, quien no estuvo en la ceremonia.

"Este año fue una locura para mí, pude conseguir mi sueño, de tanto pelearlo e insistir. Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Es un sueño para cualquier jugador y yo gracias a dios lo pude obtener", agregó Messi.

"DE TANTO INSISTIR, LO CONSEGUÍ Y ES LO MÁS HERMOSO DE MI CARRERA"



✍️ Lionel Andrés Messi, THE BEST.



🎙️ @giraltpablo - @JPVarsky pic.twitter.com/op7xUWLjh4 — DSports (@DSports) February 27, 2023

"Agradezco a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido de esa manera el Mundial, que quedará de por vida en nuestro recuerdo. Un beso grande a mis hijos, los amo", cerró su discurso el mejor jugador del paneta.

A su vez, el delantero del PSG de Francia se acordó de sus competidores en la terna."Es un placer volver a estar acá, y entre los tres, con (Karim) Benzema, y con Kylian (Mbappé) que tuvieron un año grandísimo. Es un honor estar en esta gala", subrayó.

Todos los ganadores de The Best: Argentina se quedó con todo



Nominados y ganadores a los premios The Best

PREMIO AL MEJOR JUGADOR

Lionel Messi (Argentina-Paris Saint Germain) (GANADOR)

Karim Benzema (Francia-Real Madrid)

Kylian Mbappé (Francia-PSG)

PREMIO AL MEJOR ARQUERO

Emiliano Martínez (Argentina) (GANADOR)

Yassine Bounou (Marruecos)

Thibaut Courtois (Bélgica)

PREMIO AL MEJOR ENTRENADOR

Lionel Scaloni (Selección Argentina) (GANADOR)

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Pep Guardiola (Manchester City)

PREMIO AL MEJOR GOL

Marcin Olesky (GANADOR)

Dimitri Payet

Richarlison

PREMIO A LA MEJOR HINCHADA

Argentina (GANADOR)

Japón

El árabe Abdullah Al Salmi que caminó 55 días por el desierto para estar presente en los partidos de su país.

PREMIO A LA MEJORA JUGADORA

Beth Mead, de Arsenal (Inglaterra)

Alex Morgan, de San Diego Wave (Estados Unidos)

Alexia Putellas, de Barcelona (España) (GANADORA)

PREMIO A LA MEJOR ARQUERA

Christiane Endler

Ann-Katrin Berger

Mary Earps (GANADORA)

PREMIO A LA MEJOR ENTRENADORA

Sonia Bompastor

Pia Sundhage

Sarina Weigman (GANADORA)