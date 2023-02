River y Tigre buscarán este sábado un triunfo

River visitará esta tarde a Tigre, en el partido correspondiente a la 4ta. fecha de la Liga Profesional de Fútbol, en busca de la segunda victoria consecutiva que lo mantenga en las principales posiciones.

El partido se jugará en el estadio José Dellagiovanna de Victoria, desde las 18, será controlado por Jorge Baliño y transmitido por TNT Sports.

El choque entre Tigre y River estaba programado para las 21.30, pero por razones de seguridad, ante la realización de los carnavales nocturnos, se modificó para las 18.

El River versión 2023 busca amoldarse a la idea de Martín Demichelis, el sucesor de Marcelo Gallardo, y al mismo tiempo debe conseguir resultados que se ajusten a su gran historia.

Hasta aquí, el equipo de Demichelis acumula dos triunfos (2-0 vs. Central Córdoba y 2-1 vs. Argentinos Juniors) y en el medio sufrió una derrota (2-1 vs. Belgrano, en Córdoba).

Tigre viene de empatar con Racing (2-2) y está invicto al cabo de tres fechas, con un triunfo y dos empates.

El historial marca que Tigre y River disputaron 89 partidos con 56 triunfos para el "Millonario", 14 para Tigre y un total de 19 empates.

En su vuelta a la primera división del fútbol argentino, Tigre eliminó a River en los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2022 con el triunfo 2-1 en el Monumental y el último enfrentamiento (Liga Profesional 2022) terminó 1-1 en Victoria, con goles de Retegui y Pablo Solari.

River no vence a Tigre desde el campeonato de primera división 2016/2017, cuando se impuso por 2 a 0 con tantos de Sebastián Driussi y Rodrigo Mora.

