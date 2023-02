Atlético Tucumán tiene el foco puesto en Talleres

Lucas Pusineri habló en conferencia de prensa y podría realizar algunas variantes tanto en el “11” titular, como en la lista de concentrados. Esa posibilidad no está relacionada al nivel mostrado, si no más bien a una cuestión de plantilla y tiempos.

Ignacio Maestro Puch y Braian Guille, que no estuvieron convocados ante Boca, podrían meterse al menos en la lista de concentrados. Tanto el centrodelantero como el mediapunta recién llegado desde Olimpo se sumaron el martes a los entrenamientos y estarán disponibles en la consideración de “Pusi”.

La despedida de Capasso

La otra novedad en el Decano pasa por la salida de Manuel Capasso, el jugador seguirá su carrera en el fútbol brasileño. El plantel llevó a cabo la sesión de fotos institucionales y allí no participó el defensor, quien además retiró sus pertenencias del club.

Vasco Da Gama llegó a un acuerdo con la institución tucumana para quedarse con el 50% del pase del futbolista. En las próximas horas viajará a Rio de Janeiro para la revisión médica y firmar contrato por tres años con opción a uno más. Ante esta situación, Atlético Tucumán está obligado a buscar un reemplazante para Capasso.

Los directivos y el cuerpo técnico ya tendrían definido a su reemplazante. Se trata de Alexis Francisco Flores, el defensor surgido en San Lorenzo se transformaría en la nueva incorporación del Decano para este año.

El defensor de 21 años, llegará a préstamo sin cargo y con opción de compra de un millón de dólares por el 50% de su pase. Los dirigentes tucumanos tendrían todo acordado con sus pares del Ciclón para el arribo del juvenil al equipo de Lucas Pusineri.

Flores se convertirá en la novena incorporación de Atlético Tucumán para afrontar la temporada 2023. El futbolista, que disputó 19 partidos con la camiseta azulgrana, también tuvo su paso por las selecciones juveniles, consagrándose Campeón Sudamericano en las categorías Sub-15 y Sub-17.

Un dato particular respecto a su debut en primera, es que lo hizo ante el Decano, en el partido disputado el 29 de diciembre del 2020 por la Copa Diego Maradona. En aquella oportunidad, San Lorenzo, dirigido por Mariano Soso derrotó 3-1 al equipo tucumano en el Estadio Monumental José Fierro.

Los hinchas de Atlético Tucumán ya hacen cuentas

La entrada para ver al club del que uno es hincha está entre los gastos que más cuesta hacer a un lado: al fin y al cabo, no solo de pan vive el hombre. La cuestión es que la inflación ha elevado los precios de manera imparable en la última década, de suerte tal que la entrada popular que hace 10 años costaba $80, hoy se cotiza aproximadamente en $3.500 (ver cuadro aparte). Un aumento que no ha ido a la par del poder adquisitivo del tucumano promedio. Y quienes asisten con regularidad a los estadios, saben que el de la entrada es solo uno de los gastos que comprende ir a la cancha.d

Por lo pronto, ya se dieron a conocer los valores de las entradas para ver a Atlético en el inicio de la Liga Profesional: Generales: $1.700 (socios) y $2.900 (no socios); Laprida: $2.100 (socios) y $3.500 (no socios). Jubilados y damas: $1.000 (socios) y $1.700 (no socios). Plateas: Sectores 1 y 2: $3.600 (socios) y $6000 (no socios). Sectores 3,4,5 y 6: $3.200 (socios) y $5.300 (no socios). Se pondrán a la venta el sábado en la Liga Tucumana, desde las 10