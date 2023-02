Se acerca el debut de local de Atlético, pero no todo es alegría para los hinchas que esperan volver al Monumental. El fútbol argentino no es ajeno a la delicada situación económica del país y a la escalada de una inflación que siempre corre más rápido que los salarios, por lo que a muchos no les queda otra que recortar algunos gastos.

El mal trago de la derrota en La Bombonera ya quedó en el pasado de Atlético. El foco está puesto en esta nueva fecha, donde el “Decano” recibirá a Talleres por la segunda fecha de la Liga Profesional.

No habrá demasiado para cambiar en lo deportivo debido a que el debut, más allá del resultado, fue auspicioso, casi como si se tratara de una continuidad de lo mostrado el torneo pasado.

De todas formas, Lucas Pusineri podría realizar algunas variantes tanto en el “11” titular, como en la lista de concentrados. Esa posibilidad no está relacionada al nivel mostrado, si no más bien a una cuestión de plantilla y tiempos.

Ignacio Maestro Puch y Braian Guille, que no estuvieron convocados ante Boca, podrían meterse al menos en la lista de concentrados. Tanto el centrodelantero como el mediapunta recién llegado desde Olimpo se sumaron el martes a los entrenamientos y estarán disponibles en la consideración de “Pusi”.

Guille no hizo pretemporada, pero se encuentra bien desde lo físico. Lo de “Pucho” es diferente: el jugador hizo parte de la pretemporada con Atlético y luego estuvo en Colombia, compitiendo en el Sudamericano Sub 20, por lo que está listo para jugar; es más, estuvo en uno de los palcos de La Bombonera.

Lo que definitivamente no cambiará es la situación de Manuel Capasso. Si bien aún no se definió la salida del defensor, está claro que no seguirá en el club.

Los hinchas de Atlético Tucumán ya hacen cuentas

La entrada para ver al club del que uno es hincha está entre los gastos que más cuesta hacer a un lado: al fin y al cabo, no solo de pan vive el hombre. La cuestión es que la inflación ha elevado los precios de manera imparable en la última década, de suerte tal que la entrada popular que hace 10 años costaba $80, hoy se cotiza aproximadamente en $3.500 (ver cuadro aparte). Un aumento que no ha ido a la par del poder adquisitivo del tucumano promedio. Y quienes asisten con regularidad a los estadios, saben que el de la entrada es solo uno de los gastos que comprende ir a la cancha.

Por lo pronto, ya se dieron a conocer los valores de las entradas para ver a Atlético en el inicio de la Liga Profesional: Generales: $1.700 (socios) y $2.900 (no socios); Laprida: $2.100 (socios) y $3.500 (no socios). Jubilados y damas: $1.000 (socios) y $1.700 (no socios). Plateas: Sectores 1 y 2: $3.600 (socios) y $6000 (no socios). Sectores 3,4,5 y 6: $3.200 (socios) y $5.300 (no socios). Se pondrán a la venta el sábado en la Liga Tucumana, desde las 10

En cuanto a los planes para seguir al “Decano” todo el año, el club ya había comunicado los valores para tener el carnet de socio abonado y socio activo: para la tribuna Caro/Reartez $30.400 y $40.800 pesos; para tribuna Laprida es de $38.400 y $46.800 pesos, y para plateas van desde los $69.600 hasta los $78.000 pesos, incluyendo entrada y cuota social.

La cuenta rápida que se puede hacer es: teniendo en cuenta que Atlético jugará 20 partidos en condición de local durante 2023, si los hinchas deciden sacar el carnet de socio activo de las tribunas populares (Reartez/Caro) cada entrada costará $2.040; $860 menos que si el hincha decide ir abasteciéndose de las entradas partido a partido