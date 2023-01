La Sub 20 de Mascherano cayó en su debut ante Paraguay

Muchas expectativas yacían sobre el debut de la selección argentina de Javier Mascherano en el Sudamericano Sub 20 de Colombia. Además del lógico envión anímico que significa ser el primer combinado Albiceleste en lucir la tercera estrella arriba del escudo tras la consagración de la mayor en el Mundial de Qatar, reinaba la ilusión por ver un grupo de jugadores que ya dieron pasos importantes en primera división y quieren hacerse un lugar entre los campeones del mundo en el futuro cercano. No obstante, el arranque en Cali estuvo lejos de ser el ideal: enfrente estuvo una Paraguay muy sólida y compacta que también pudo generar peligro, y algunos “pecados de juventud” del DT y sus dirigidos inclinaron la balanza para una derrota por 2-1.

Una falla del arquero Federico Gomes Gerth, sparring en el Mundial de Qatar, y un penal provocado por el defensor de Boca Luciano Di Lollo posibilitaron el triunfo guaraní con tantos de Gilberto Flores (31m.PT) y Allan Wlk (10m.ST) en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

El equipo dirigido por Javier Mascherano, que estrenó oficialmente la camiseta de las tres estrellas mundiales, empató transitoriamente a los 33 minutos de la parte inicial mediante Máximo Perrone, reciente adquisición del Manchester City inglés.

Argentina, libre en la primera fecha del Grupo A, volverá a jugar el próximo lunes 21:30 ante Brasil en la tercera jornada de una zona que completan Colombia y Perú, quienes se enfrentaban más tarde en el mismo escenario.

A medida que el contrincante se acomodó con la ventaja a favor comenzó a defenderse más cerca de su área, cediendo la pelota a una selección argentina que pudo generar peligro por los costados, gracias a los desbordes de Castro y las buenas intervenciones de los ingresados Julián Fernández y Brian Aguirre, pero la floja presencia en el área le terminó costando caro al equipo. Ignacio Maestro Puch, el delantero con más porte físico del plantel, ingresaría a siete minutos del final, pero no tuvo suficiente tiempo para generar el impacto deseado, y el Sub 20 acumuló su cuarto debut en un Sudamericano sin victoria en las últimas cinco ediciones. Posteriormente, Mascherano expresaría su frustración por no poder convertir las oportunidades que generó: “Más allá de que tuvimos el control del partido estuvimos imprecisos. Era normal por los nervios del partido”, reflexionó. “En líneas generales fuimos superiores. Lamentablemente, el fútbol se mide en goles y no en merecimientos. Habrá que seguir trabajando y levantar la cabeza”.

De manera similar a Mascherano, Sergio Batista llegó a la selección mayor en 2010 prometiendo hacer un esfuerzo consciente por intentar replicar el fútbol entonces contemporáneo del Barcelona de Guardiola, aprovechando que en aquel momento contaba con un Lionel Messi en el máximo esplendor de aquel plantel histórico. El resultado fue un equipo plano, sin demasiados movimientos desequilibrantes ni peso ofensivo que fue eliminado de forma decepcionante en la Copa América celebrada en el país. El seleccionado aún tiene tiempo para poder reencauzar su camino y encontrar un funcionamiento que pueda reflejar el potencial de sus jugadores, pero ello requerirá que el equipo muestre un mayor nivel de flexibilidad táctica y adaptabilidad a las situaciones del partido. Fueron esas cualidades las que permitieron, por ejemplo, que el propio Scaloni silencie a sus críticos y se transforme en el entrenador que es hoy.

Argentina vs Paraguay por el Sudamericano Sub 20

Argentina: Federico Gomes Gerth; Agustín Giay, Lautaro Di Lollo, Valentín Gómez y Julián Aude; Gino Infantino, Máximo Perrone y Nicolás Paz; Nicolás Vallejo, Alejo Véliz y Santiago Castro. DT: Javier Mascherano.

Paraguay: Ángel González; Alan Nuñez, Gilberto Flores, Thiago Servin y Alexis Cantero; Nelson Gauto, Ariel Gamarra y Diego González; Matías Segovia y Leonardo Rolón; Allan Wlk Duré. DT: Aldo Bobadilla.

Goles en el primer tiempo: 31m. Flores (P) y 33m. Perrone (A).

Gol en el segundo tiempo: 10m. Wlk (P), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 14m. Facundo Buonanotte por Paz (A); 15m. Axel Alfonzo por Cantero (P); 21m. Julián Fernández por Aude y Brian Aguirre por Vallejo (A); 30m. Víctor Quintana por Gauto, César Olmedo por Wlk y Luis Rolón por Leonardo Rolón (P); 37m. Maximiliano González por Infantino e Ignacio Maestro Puch por Castro (A) y 40m. Kevin Pereira por Segovia (P).

Amonestados: Cantero, Gauto y Pereira (P).

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

Estadio: Pascual Guerrero (Cali).