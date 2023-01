La Selección argentina Sub 20 comenzará su participación en el Sudamericano Colombia 2023 este sábado frente a Paraguay en el estadio Pascual Guerrero de Cali.



El partido comenzará a las 18 (hora de la Argentina) y podrá verse por la pantalla de TyC Sports.

Días más tarde afrontará compromisos ante Brasil, Perú y Colombia, para cerrar el Grupo A en busca de su clasificación al Hexagonal final, que otorgará cuatro cupos para la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA, que se jugará en Indonesia del 20 de mayo al 11 de junio de este año.

Además, el certamen continental entregará tres cupos para los Juegos Panamericanos, para los cuales Chile cuenta con participación asegurada por ser local.

El clásico entre Argentina y Brasil se jugará el lunes 23 de enero desde las 21.30. Luego, el miércoles 25 será el turno de enfrentar a Perú desde las 19 y el viernes 27 jugará contra Colombia desde las 21.30.

La Selección argentina Sub 20 está en Cali para jugar el torneo Sudamericano. Foto: AFA.

El debut de las tres estrellas en la camiseta de la Selección argentina

Este sábado, en el debut de Argentina ante Paraguay desde las 18 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, la camiseta albiceleste lucirá por primera vez las tres estrellas luego de la conquista del tercer título Mundial en Qatar 2022. Los chicos argentinos tendrán el orgullo de lucir la tres estrellas bordadas sobre el escudo de la AFA.

Fixture de Argentina Sub-20 en el Sudamericano de Colombia

Fecha 1: LIBRE

Fecha 2: Paraguay - ARGENTINA (Sábado 21 de enero a las 18.00)

Fecha 3: ARGENTINA - Brasil (Lunes 23 de enero a las 21.30)

Fecha 4: ARGENTINA - Perú (Miércoles 25 de enero a las 19.00)

Fecha 5: Colombia - ARGENTINA (Viernes 27 de enero a las 21.30)









El plantel argentino en el Sudamericano Sub 20

Federico Gomes Gerth - Tigre - Arquero (05/03/2004)

Franco Herrera - Newell’s Old Boys - Arquero (19/09/2003)

Francisco Gómez - Racing Club - Arquero (06/04/2004)

Lautaro Di Lollo - Boca Juniors - Defensor (10/03/2004)

Nahuel Génez - Boca Juniors - Defensor (18/06/2003)

Julián Aude - Lanús- Defensor (24/03/2003)

Brian Aguilar - Lanús - Defensor (13/04/2003)

Agustín Giay - San Lorenzo de Almagro - Defensor (16/01/2004)

Valentín Gómez - Vélez Sarsfield - Defensor (26/06/2003)

Francisco Marco - Defensa y Justicia - Defensor (27/06/2003)

Ulises Ciccioli - Rosario Central - Defensor (02/07/2003)

Maximiliano González - Lanús - Volante (04/05/2004)

Máximo Perrone - Vélez Sarsfield - Volante (07/01/2003)

Axel Encinas - River Plate - Volante (24/05/2004)

Facundo Buonanotte - Brighton (Inglaterra) - Volante (23/12/2004)

Gino Infantino - Rosario Central - Volante (19/05/2003)

Nicolás Paz - Real Madrid (España) - Volante (08/09/2004)

Ignacio Maestro Puch - Atlético Tucumán - Delantero (13/08/2003)

Alejo Véliz - Rosario Central - Delantero (19/09/2003)

Brian Aguirre - Newell’s Old Boys - Delantero (06/01/2003)

Santiago Castro - Vélez Sarsfield - Delantero (18/09/2004)

Nicolás Vallejo - Independiente - Delantero (03/01/2004)

Julián Fernández - Vélez Sarsfield - Delantero (30/01/2004)

Argentina muy buenos jugadores en la Selección sub 20



Mascherano contará con muy buenos jugadores en el plantel que seleccionó para el Sudamericano sub 20, aunque le faltan jugadores que están en Europa y no fueron cedidos por sus clubes (no están obligados) como Alejandro Garnacho (Manchester United), Matías Soulé (Juventus), Luka Romero (Lazio), ni los hermanos Franco y Valentín Carboni (Inter).

Sin embargo en el equipo habrá jugadores de mucho talento como Facundo Buonanotte, recientemente vendido por Rosario Central a la Premier League, su ex compañero Gino Infantino, el mediocampista del Real Madrid Nicolás Paz, el volante de Vélez Máximo Perrone y el lateral de San Lorenzo Agustín Giay.