El día que Robert Lewandowski cruzó a Lionel Messi

Lewandowski ganó por segundo año consecutivo el premio "The Best"

Robert Lewandowski salió con los tapones de punta contra Lionel Messi el 3 de febrero de 2022. El polaco celebró la obtención del premio The Best que le dio la FIFA y reavivó la polémica por el Balón de Oro del argentino.

Para el polaco lo más importante es la opinión de los futbolistas y entrenadores que votan para elegir al mejor del mundo en The Best. “En cambio, en el Balón de Oro opinan periodistas”, dijo.

“El premio que otorga la FIFA es mucho más importante”, dijo.

Y agregó: “Tal vez en el ranking de prestigio, el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece porque sé lo duro que trabajé”.

Un dardo de Lewandowski para Lionel Messi

Cuando el 10 argentino ganó el Balón de Oro en diciembre, se lo dedicó a Lewandowski y dijo que ese premio debía ser para él.

Ahora el polaco está molesto porque Messi no lo votó para The Best.

“Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé. No tengo quejas, él tomó su decisión y ya está. De todos modos, gané el premio, así que fue más fácil aceptarlo para mí”, dijo.

Messi eligió en la terna a Neymar, Kylian Mbappé y Karim Benzema.

Premio The Best: cómo se elige al mejor jugador del año

Para definir al mejor jugador del año, la FIFA acude al voto de entrenadores de todas las selecciones nacionales masculinas (uno por equipo), los actuales capitanes de todas las selecciones nacionales masculinas (uno por equipo), un periodista especializado de cada país y los hinchas que completaron su registro en la página de la FIFA.

Cada capitán y cada entrenador vota a tres jugadores y se otorga cinco puntos al primer clasificado, tres al segundo y uno al tercero.

Lewandowski se quedó con el primer puesto con 48 puntos, cuatro por encima de Messi (44) y nueve del egipcio Salah (39).