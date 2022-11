El ex presidente formará parte de la campaña política de cara a las elecciones del 2023 en el club. Quién es la figura del dirigente político

La postal tiene tintes del 2000. Muy marcados. Más que eso, mejor dicho. Boca, Mauricio Macri, Copas de fondo y glorias del club en el escenario. Pero la imagen, en este caso, es bien actual, fresquita. Causalmente porque el ex presidente del Xeneize y de la Argentina presentó a Andrés Ibarra, su candidato que competirá nada menos que con Juan Román Riquelme de cara a las elecciones del 2023.

"Son muchas cosas las que hemos vivido juntos. Verlos aquí de vuelta me lleva a muchos recuerdos, fueron momentos muy lindos. Como ya dije, en "Para Qué" (NdeR: el libro que presentó en las últimas semanas) arranca con muchas vivencias en nuestro querido club. Yo lo disfruté y aprendí muchas cosas que pude aplicar en otros ámbitos", arrancó su discurso Macri, de 63 años.

Ahora bien, MM no estuvo solo, por supuesto. Porque además de la presencia de Daniel Angelici y Cristian Gribaudo, candidato a presidente en las útlimas elecciones en Boca, también estuvieron presentes ex jugadores como Diego Cagna, el Pato Abbondanzieri y el Flaco Schiavi, mientras que Sebastián Battaglia y Martín Palermo también estaban invitados, pero no terminaron formando parte del evento.

Ah, y obviamente, Andrés Ibarra fue uno de los protagonistas principales de la presentación que se llevó a cabo en la zona céntrica. "Quiero ser presidente de Boca, el club se merece mucho más", fue, básicamente, el mensaje que mandó Ibarra, quien ya estuvo con Macri en Boca en el 2004, también con Angelici en la gestión del Tano (entre otros cargos, fue gerente general) y que tuvo un cargo político en la última presidencia de MM a nivel nacional.

"Todo lo que logramos es porque construimos un ambiente de trabajo único. Ahí pudimos traer jugadores talentosos como ellos y permitirles ese entorno que les daba tranquilidad, que los dejaba estar ordenados, que los respetaba, que valoraba siempre el grupo por encima de las individualidades y logramos que hicieran todas esas hazañas", dijo Macri, que estuvo rodeado de las dos Copas Intercontinentales y el par de Libertadores que ganó, entre otras cosas, durante su gestión de 12 años en Boca.

Si bien Mauricio no será el protagonista estelar de la campaña pensando en las elecciones en 2023, sí volverá al plano político de Boca y también tendrá un lugar en la lista de Ibarra, como posiblemente también lo tengan Angelici y Gribaudo, entre otros.

"Hubo un momento en el que los jugadores opinaban de cómo hacer el equipo, cosas que me llevaron a mi primer enfrentamiento duro con gente que hoy a la distancia estamos amigados como con el Mono Navarro Montoya o el Colo Mac Allister que se tuvieron que ir del club porque no entendían que la institución estaba por encima de todos", dijo Macri.

Se viene un 2023 muy político en Boca

La competencia, sin dudas, que seguramente más adelante vaya sumando pesos pesados (¿Carlos Tevez?), será mano a mano con Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme, de muy mala relación con Macri y Angelici, y quien siempre que se refiere a la vereda de enfrente y al pasado político del club deja claro que ahora "Boca volvió a ser un club de fútbol porque antes lo usaban para proyectos personales".

"Nosotros no vamos a estar más acá y Boca va a seguir siendo grande, va a seguir ganando campeonatos, pero siempre si respetamos la importancia de la institución y que nadie se pueda sentir dueño de esa pasión", cerró Mauricio.