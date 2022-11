Filas en el centro tucumano por una camiseta de la Selección

Si bien suele decirse que la pasión no tiene precio, la realidad demuestra que muchas de las cosas que rodean y componen a la pasión sí lo tienen. ¡Y no es nada barato! Como ocurre durante cada año mundialista, la camiseta celeste y blanca se convierte en una prenda casi obligatoria para millones de argentinos, y a una semana del primer partido de la Selección Argentina en Qatar 2022 (será el martes 22 a las 7 contra Arabia Saudita), la casaca argentina está en todos lados.

Las hay originales (con precios exorbitantes), y también las hay réplicas (de mala, regular, buena y muy buena calidad). Y no solamente en las casas de ropa de deportes, sino también en las esquinas, colgadas alrededor de los semáforos, así como también en las redes sociales.

En la casa céntrica de la empresa que viste al equipo nacional, varios jóvenes tucumanos comenzaron a hacer una fila para poder ingresar y comprar la celeste y blanca, según pudo mostrar un móvil de Los Primeros+.

CUÁNTO CUESTA HOY LA CAMISETA OFICIAL DE ARGENTINA

Si de la camiseta oficial de la Selección Argentina hablamos -marca Adidas, no réplica- la que utilizará “la Scaloneta” durante el Mundial de Qatar que comienza este domingo cuesta alrededor de 17.000 pesos. Claro que después hay modelos más caros y que tienen que ver con que si llevan o no estampado el número de los jugadores, los distintos parches y si es el modelo “match“ o no. Pero, desde el vamos, la inversión inicial para comprar la camiseta oficial de Argentina ronda los 17.000 pesos.

EL PRECIO DE LA CAMISETA DE ARGENTINA EN LOS ANTERIORES MUNDIALES

En comparación con lo que salía la camiseta celeste y blanca original para el Mundial de Rusia 2018 (hace 4 años), el precio subió casi 10 veces -931% para ser más precisos-. Lo llamativo es que si se compara lo que cuesta la casaca oficial de Argentina en 2022 con cuánto costaba para el Mundial de Sudáfrica 2010, el aumento es meteórico: en 12 años la camiseta oficial de Argentina subió 6.727% (pasó de 249 pesos en 2010 a 16.999 pesos en 2022).