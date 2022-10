Vuelve Lionel Messi: juega el clásico ante Olympique

Las buenas noticias llegan desde Francia. Después de entrenarse con normalidad esta semana, Lionel Messi fue citado y será titular en el encuentro que el París Saint-Germain (PSG) jugará hoy ante Olympique de Marsella (desde las 15.45 hora de la Argentina), por la fecha 11 de la Ligue 1.

El capitán de la Selección argentina estuvo ausente en los últimos dos encuentros: en el empate ante Reims (0 a 0) y la igualdad ante Benfica de Portugal (1 a 1) por la fecha 4 de la Champions League, luego de sufrir una molestia en un gemelo en el primer partido con el equipo portugués, disputado en Lisboa el 5 de octubre.

Cuándo se lesionó Lionel Messi

El capitán de la Selección argentina se lesionó el 5 de octubre en el partido ante el Benfica de la Champions League. El rosarino, después de una aceleración, pidió inmediatamente el cambio.

Qué tuvo Lionel Messi

Leo tuvo una contractura en el sóleo. El sóleo es un músculo largo que compone al tríceps sural y que según la anatomía se origina a nivel de la rodilla y se dirige hacia el talón del pie, para insertarse en un tendón junto a los gemelos que también son parte del músculo principal. Por lo que en conjunto realizan un movimiento de la zona donde se insertan.

Lionel Messi, el jugador con más asistencias en la Ligue 1

El rosarino, lidera junto al brasileño Neymar, la tabla de asistencias en la actual temporada del fútbol francés con 7. Y, lleva anotados cinco goles en nueve partidos por el torneo local.

PSG, es el puntero de la Ligue 1

El conjunto de la capital francesa, campeón defensor, lidera con 26 unidades. El Lorient está segundo también con la misma cantidad de puntos pero con un partido más.

Qué dijo Mario Kempes de Lionel Messi

El Matador reconoció que no está preocupado por Messi y el ambiente que viva en en su club. “Messi está bien, ya no me fijo más en el PSG sino en la Selección, donde se lo ve alegre, participativo, sigue siendo el mejor jugador de Argentina, de lejos”, cerró. “Pero ya no es esa ‘te la doy a vos y vos arreglas el partido’. Es la solución a los problemas, sí, pero no todos los problemas te los puedes arreglar Messi”, enfatizó.

Kempes estarán durante los próximos días en la denominada ‘España Week’ de ESPN, cadena para la que lleva 18 años trabajando y en la que comparte su conocimiento de la liga española. La cadena estadounidense transmitirá partidos especiales como el próximo clásico Real Madrid-Barcelona.