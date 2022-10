Después de 8 años y medio como director técnico, Marcelo Gallardo se va de River y estallaron los memes. Minutos después del anuncio, la tristeza de los hinchas millonarios invadió las redes sociales y por su puesto, no tardaron en llegar las cargadas.

“Vengo a hacer un anuncio. Les comuniqué a los dirigentes que es mi final de contrato. No seguiré en el club. Es una decisión muy difícil”, explicó el entrenador e inmediatamente los memes aterrizaron en Twitter.

Tal como confirmó, Gallardo dejará el cargo en el final de esta temporada.

Marcelo Gallardo se va de River: las frases más importantes del anuncio

“Le agradezco al hincha. En cada homenaje que me hicieron al entrar a la cancha... será un recuerdo imborrable para mí. Les agradezco de todo corazón por semejante muestra de amor”

“Les agradezco a todo mi cuerpo técnico, a la gente que trabajó conmigo”.

“Mi etapa fue increíble. Todos tuvieron grandeza para vestir esta camiseta, ser entrenados por este cuerpo técnico. Con aciertos y errores”, agregó.

“Tengo una paz interna muy sentida, que me hace estar bien conmigo mismo. El camino recorrido fue largo. Me hace sentir mucho orgullo”

“Vivimos cosas hermosas y otras no tanto. Pero eso hizo al grupo. Siempre miramos adelante. No claudicamos nunca, trabajamos con sacrificio”.







¿Quién va a reemplazar a Marcelo Gallardo en River?

En el canal TyC Sports indicaron que hay dos grandes candidatos: Martín Demichelis, actualmente en las inferiores del Bayern Munich de Alemania; y Pablo Aimar, ayudante de campo de Lionel Scaloni en la Selección argentina.

El PSG hizo una publicación para el Muñeco



El mensaje de Rodolfo D'Onofrio: "Me dio mucha tristeza"



"Querido Marcelo, cuando me enteré de que te ibas me dio mucha tristeza. Conocí en vos a un gran ser humano, íntegro, honesto, con principios. Un enorme profesional. Nos diste las más grandes alegrías. Nunca dejaré de darte las gracias. Realmente ha sido una historia hermosísima", escribió el expresidente de River en sus redes sociales.

De Pedro Alfonso a Rocío Oliva: la tristeza de los famosos tras la salida de Gallardo de River



Varias figuras del espectáculo se mostraron emocionados luego de que el director técnico comunicara su decisión de no continuar en el club.

Esta mañana Marcelo Gallardo anunció que se va de River y generó conmoción en el ámbito del fútbol. La noticia no tardó en impactar en la farándula y varias figuras fanáticas del club opinaron sobre lo que había pasado. “Es el final de mi contrato, no seguiré”, lanzó el director técnico y agregó que, tras ocho años y medio, su vínculo con River concluirá el 31 de diciembre.

Uno de los primeros famosos en hacerse eco de la noticia fue Grego Rossello. “No caigo”, escribió el humorista y conductor de Red Flag (Luzu TV). A sus palabras le siguieron las de Rocío Oliva, que despidió al DT con palabras de agradecimiento por estos años al frente del equipo.

“Nos enseñaste a creer. Los pusiste de rodillas. Nos hiciste aún más grandes. River es tu casa, Napoleón. Hasta que nos volvamos a ver”, escribió la futbolista y expareja de Diego Maradona.

Pedro Alfonso también quiso darle las gracias a Gallardo y compartió algunas fotos que pudo sacarse con él durante distintos momentos de su carrera. Otro de los que se mostró angustiado por la decisión del DT fue Federico Bal, que publicó en sus historias de Instagram la noticia con un emoji de carita triste.