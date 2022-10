Gonzalo Higuaín anunció que se retira del fútbol al final de la temporada. En conferencia de prensa, el goleador de la Selección argentina el Napoli, la Juventus y el Real Madrid, entre otros dijo que dejará de jugar cuando termine la participación de su equipo, el Inter de Miami, en la MLS.

“Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio y por la cual me siento un privilegiado”, indicó el “Pipa” con lágrimas en los ojos.

La carta de despedida del Pipita

Higuaín, hijo del recordado Jorge Nicolás Pipa Higuaín, se abrió en la conferencia de prensa y leyó una palabras que escribió para contar cómo llegó a esa determinación.

Escribí algo estos días de lo que fue mi carrera.

Hoy les quiero contar mi historia, es momento de contarles una noticia que vengo procesando, llegó el día de decirle adiós al fútbol, una profesión en la que me sentí privilegiado.

Todo comenzó de muy pequeño, en el club Atlético Palermo, donde conocí a mis amigos de la categoría 1987, con quienes crecí y aprendí.

Después me tocó seguir creciendo en un club enorme como River Plate, donde pasé por Inferiores y Reserva, hasta debutar con 17 años. Pero no todo fue fácil, hubo un momento en el que me tocó jugar poquito porque era chiquito y muy flaco. Pensé que se me terminaba mi sueño, recuerdo que teníamos que caminar hasta la oficina del manager, para saber si seguíamos o no. Cuando entré a la oficina de Rubén Rossi, me dijo que sabía que jugué poco por mi físico, pero que sabía mucho de mi talento, lo que me dio impulso.

En mi debut, fue maravilloso jugar con estadio lleno. También viene a mi recuerdo un clásico contra Boca y contra Corinthians en Brasil, con dos goles y ganando 3-1.

Al poco tiempo vino el Real Madrid a preguntar por mí, mi papá se metió en mi habitación donde estaba durmiendo y no le creí. Pero era real y me compraron con solo 19 años.

Cuando sabía que iba a un vestuario lleno de estrellas, mi papá me dijo que no tuviera miedo, sino respeto y admiración. "Si te compraron es porque confían en vos, ellos tienen sus carreras consagradas", y así fue.

Napoli fue el mejor año de mi carrera, el tercero, momentos imborrables.

Solo palabras de agradecimiento para la Selección Argentina, donde defendí nueve años la camiseta, conocí gente maravillosa. Gracias.

Llegó Juventus decidido a pagar la cláusula, siendo el argentino más caro de la historia.

Pese a pasos breves por Milan y Chelsea, también lo disfruté mucho.

Y al Inter de Miami le agradezco porque me permitió que mi mamá, antes de partir, me pudiera ver jugar con mi hermano Federico.

Unas palabras especiales a mi mujer y a mi hija, que son el motor de mi vida, gracias por mejorarme como persona.

A mi familia, a mi papá, a mi mamá y a mis hermanos, y a mis mejores amigos que también saben lo que son para mí.

Después de 17 años y medio de carrera como profesional, siento que el fútbol me dio muchísimo.