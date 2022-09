Cuándo juega Roger Federer su último partido

Después de 24 años en el máximo nivel, Roger Federer jugará su último partido como profesional este viernes en la Copa Laver. El tenista suizo, que anunció su retiro la semana pasada por problemas en la rodilla, integrará el doble junto a su compañero Rafael Nadal y le pondrá el broche de oro a una carrera brillante en la que consiguió 103 títulos ATP y 40 Grand Slams.

Según anunció la organización del torneo, Federer y Nadal jugarán en el último turno del viernes ante la dupla estadounidense conformada por Jack Sock y Frances Tiafoe. El partido está programado para las 17 y podrá verse por ESPN y Star+.

El partido se disputará en el turno de noche, después de un duelo de individuales entre Andy Murray y Alex de Miñaur que arrancará a las 15:00.

Roger Federer explicó por qué decidió retirarse del tenis

Después de anunciar su retiro por las redes sociales con un mensaje muy protocolar, Roger Federer dio una interesante entrevista en el que comentó cuál fue el momento clave por el que decidió dejar de jugar al tenis. Sus problemas en la rodilla lo había alejado del circuito durante tres años, pero unos estudios que salieron mal lo hicieron darse cuenta que ya era hora de colgar la raqueta.

Federer esperaba volver a jugar en 2022, pero explicó que un escáner de rodilla que se realizó hace unos meses “no dio el resultado que esperaba”. Fue el momento en el que dejó de creer.

“Sabía que caminaba sobre un hielo muy delgado durante el último año desde que jugué Wimbledon. Intenté volver pero había un límite en lo que podía hacer. Y dejé de creer en ello, para ser honesto”, señaló en una entrevista con la BBC de Londres.

El campeón de 20 torneos Grand Slam anunció el pasado jueves que dejaría el tenis competitivo después de una última aparición en la Copa Laver en Londres esta semana.

La última vez que Federer jugó en el circuito profesional hace más de un año, en la edición 2021 del torneo de Wimbledon, después de lo cual tuvo que operarse por tercera vez de la rodilla. “Los últimos tres años han sido duros”, afirmó el suizo, de 41 años.

La Copa Laver por equipos, que se celebrará en Londres del viernes al domingo, ofrecerá a Federer una última oportunidad de jugar en competición como parte del “Big Four” que ha dominado el tenis en las dos últimas décadas.

Federer reveló el momento clave que lo impulsó a retirarse

“No sé exactamente cómo será mi futuro, pero no quiero alejarme completamente de un deporte que me ha dado todo”, comentó el ex número 1 del ranking de la ATP tras su llegada este martes a Londres para disputar allí la Laver Cup, su última competición oficial.

Al ser consultado sobre qué fue lo que decantó su retiro, fue sincero: “Sentí al comienzo del verano que mi progreso no era bueno, que mi rodilla no me dejaba en paz. En Wimbledon, todavía creía en eso, pensé que aún podía (continuar). Entonces obtuve una tomografía computarizada que no fue excelente y no hubo más progreso. A los pocos días, pensé que había terminado. Honestamente, ya no quería”.