A la hora pactada, el ministro de Economía Sergio Massa ingresó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos para mantener una reunión clave con David Lipton y sus colaboradores, poco antes de encontrarse con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. El ministro se llevó una sorpresa fuera de agenda: la presencia de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

En una muestra del respaldo de EE.UU. al nuevo ministro, a pesar de no haber sido anunciado oficialmente, Yellen apareció en la reunió para sumarse al diálogo con los argentinos.

Por ser el miembro que más aporta al FMI, el Departamento del Tesoro tiene gran influencia en el directorio ejecutivo del organismo, y su apoyo es vital para cualquier medida que se quiera aprobar.

El encuentro con Yellen no estaba programado. Es posible que su aparición en la reunión haya sido trabajada con Massa en varios encuentros previos que tuvo el ministro a nivel politico en la Casa Blanca y en otras reuniones que mantuvo con funcionarios clave con acceso al Tesoro.

Yellen no suele hacer derroches en este tipo gestos, y menos hacia la Argentina, que vive de crisis en crisis. De hecho, nunca recibió en su despacho a Martín Guzmán (se reunió con él en otros ámbitos, como el G20) ni tampoco a Silvina Batakis, que estuvo en el Tesoro apenas semanas atrás. Según supo Clarín, "se buscó entonces hasta último momento tener una foto Yellen-Batakis, pero no se consiguió".

“Fue una buena reunion”, dijo Sergio Massa al salir del edificio del Tesoro.

Las claves de la reunión de Sergio Massa con Kristalina Georgieva

Entre las claves de la reunión que tendrán Sergio Massa y Kristalina Georgieva estarán la meta fiscal de 2022 (2,5% del PBI) y acumulación de reservas del BCRA.

Massa le presentará al FMI el crecimiento de las reservas del BCRA en septiembre impulsado en gran parte por el nuevo esquema del “dólar soja”. Esta modalidad reconoce un tipo de cambio de $200 para el complejo sojero y generó más de US$1000 millones en cuatro ruedas.

El escenario económico prevé un colchón por unos US$9000 millones a partir de futuros préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) por US$4000 millones, sumado a las estimaciones de US$5000 millones que se esperan de parte del campo hasta finales de septiembre.

Se espera además que el ministro de Economía muestre que en los próximos meses habrá menos demanda de energía y en consecuencia una reducción de la importación, lo que generará alivio en las reservas.

Sumado al ritmo de devaluación del tipo de cambio oficial que en los últimos días se ubicó por encima de 110% por primera vez desde marzo de 2021, lo que indica que se acomoda por encima de la inflación y la tasa de interés de acuerdo a un informe de GMA Capital, en una reducción de la brecha cambiaria con el “blue”

En la previa, Massa dijo que no iba pedirle ayuda en la negociación con el FMI al gobierno de EEUU. “No fui a pedir nada a la Casa Blanca, ni me ofrecieron nada. Hubo una agenda completa, con la seguridad alimentaria y energética como ejes. Ambos son temas de la Cumbre de las Américas y del G7. La guerra generó un impacto en la economía global que no podemos dejar de poner en cualquier mesa de discusión”, dijo Massa ayer en diálogo con la prensa.