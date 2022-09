Massa buscará ante Georgieva la aprobación de metas del FMI

Será el momento clave de la gira que realizó Sergio Massa por Estados Unidos. El ministro de Economía se reunirá hoy con Kristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, como corolario de su visita de trabajo de una semana en Washington. Será un encuentro con dos objetivos centrales para el tigrense: cerrar la segunda revisión del programa y analizar cómo seguirá el acuerdo que firmó el Gobierno a comienzos de 2022.

Antes tendrá otra reunión muy importante. En el Departamento del Tesoro, pegado a la Casa Blanca, verá a David Lipton, asesor especial y mano derecha en temas internacionales de la secretaria Janet Yellen. También estarán Michael Kaplan, Secretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, y Andy Baukol, Subsecretario de Asuntos Internacionales.

Revisión de metas y proyecciones

Mientras Massa se reunió a los largo de esta semana con funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, empresarios y organismos bilaterales -consiguió USD 1.200 millones de libre disponibilidad del BID, por caso-, el equipo técnico de Economía trabajó con sus pares en la revisión de los números del segundo semestre y, claro, también en lo que el Fondo denominan “forward looking”, o analizar cómo están las proyecciones para próximas revisiones. Serán las más importantes y dónde hay más dudas sobre la capacidad argentina de alcanzarlas.

En estos temas trabajó esta semana el equipo encabezado por Leonardo Madcur (jefe de asesores) y Gabriel Rubinstein (viceministro) y que contó también con la presencia de Marco Lavagna (Indec y relación con los multilaterales), Raúl Rigo (Hacienda) y Eduardo Setti y Leandro Toriano (Finanzas). Por el Banco Central viajaron Lisandro Cleri, Jorge Carrera y Germán Feldman.

Massa irá al FMI con Rubinstein y Madcur. Se sumarán también el presidente del Banco Central, Miguel Pesce; y la ahora titular del Banco Nación y antecesora de Massa, Silvina Batakis, que llegó ayer a EE.UU. La idea es dar una señal de continuidad y que Massa, al igual que lo decían Guzmán y Batakis, seguirá con programa y no pedirá tocar las metas. Rigo, fundamental en el debate con el FMI, ya regresó a Buenos Aires para ocuparse de otro tema central: el Presupuesto 2023 que Massa enviará al congreso el próximo jueves 15.

El esquema de acumulación de reservas y los datos de déficit, los actuales y los que vienen, fueron el centro del debate técnico. El monitoreo de Massa fue permanente: entre reunión y reunión hablaba con los coordinadores del equipo. El sábado y el domingo siguieron las reuniones en el equipo local con miras a cerrar el documento final en el que se trabajará, como siempre en estos casos, hasta último momento. Los técnicos del fondo publicarán su staff report -no necesariamente mañana después de la reunión- y habrá comunicado de Georgieva.

A lo largo de toda la semana, el equipo económico aseguró que la estrategia de este viaje, al menos hasta este lunes, fue: no se piden modificaciones al FMI, no se pide ayuda a EEUU. El propio Massa lo confirmó ayer en diálogo con periodistas argentinos.

“El programa con el Fondo tiene objetivos y tenemos que trabajar para cumplirlos porque son parte de los compromisos que asumimos como país. Estos días venimos haciendo un trabajo técnico de todas las áreas del ministerio con las áreas técnicas del FMI para cerrar y construir el documento de prospectiva: cómo ven ellos y nosotros las cosas hacia adelante. El objetivo es dejar clara nuestra mirada sobre la economía”, dijo el ministro.

“No fui a pedir nada a la Casa Blanca, ni me ofrecieron nada. Hubo una agenda completa, con la seguridad alimentaria y energética como ejes. Ambos son temas de la Cumbre de las Américas y del G7. La guerra generó un impacto en la economía global que no podemos dejar de poner en cualquier mesa de discusión”, agregó.

El tigrense tuvo reuniones de “alto nivel bilateral” con los consejeros del presidente Joe Biden, Jake Sullivan, Mike Pyle y Juan González, con quien también cenó en la residencia del embajador Jorge Argüello. En el Departamento de Estado visitó al Principal Subsecretario de Estado Adjunto, Ricardo F. Zúñiga, y al subsecretario de Economía y Energía, José Fernández.

Fuente: Infobae