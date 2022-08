Darío Benedetto se iría de Boca antes de fin de año

Darío Benedetto se iría de Boca antes de fin de 2022. Parece que ocurrió en otra vida su firma hasta el 31 de diciembre del 2024 ocurrida el 20 de enero pasado cuando todo era ilusión por su vuelta. Y es que hoy, solo siete meses después, hubo en el medio tantos escándalos que lo tuvieron como protagonista que parece haberse quedado sin lugar y que, incluso, ya tiene definido su próximo destino, que sería la MLS de los Estados Unidos.

Así lo anticipó el periodista Sebastián Vignolo, de cercana relación con el “Pipa”: “Benedetto interiormente cree que no va a jugar (el domingo, ante Atlético Tucumán, el líder de la Liga Profesional). Yo creo que por estas horas y por estos días Benedetto que, me parece que muchas veces es traicionado porque es muy hincha de Boca y creo que lo que lo hace seguir, más allá de ser profesional y tener contrato, es su fanatismo por el club, y no un fanatismo actuado”, comenzó diciendo el periodista.

Darío Benedetto: crónica del declive

18 de enero de 2022: desde España, Darío Benedetto anunció que volvía a Boca

El delantero Darío Benedetto aseguraba que cumpliría con su “palabra” de regresar a Boca Juniors, tal como prometió tras su partida a mediados de 2019. El “Pipa” hablaba en España en sus últimas horas como jugador de Elche.

20 de enero de 2022: se confirmó el regreso de Darío Benedetto a Boca

Darío Benedetto fue la primera incorporación de Boca para esta temporada. Firmó un contrato por tres años con el club hasta el 31 de diciembre del 2024.

21 de enero de 2022: presentación oficial de Darío Benedetto en Boca

Fue presentado de manera oficial. “La decisión del regreso la tomé con el corazón”, dijo, y agregó: “Sabemos muy bien los objetivos que tenemos, principalmente es la Libertadores. Acepto cualquier responsabilidad, quiero disfrutar el momento y no tengo problema en hacerme cargo. Quiero adaptarme rápido al plantel y al entrenador”.

13 de febrero de 2022: debut goleador de Benedetto

Boca resignaba un empate 1 a 1 frente a Colón pese a empezar ganando el partido jugado en la Bombonera por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional con un gol Darío Benedetto a los 23 minutos de la etapa inicial, pero los santafesinos igualaron a los 40 del complemento con un tanto del ex River Plate, Lucas Beltrán.

1° de marzo de 2022: el caso Almendra

El delantero de Boca Darío Benedetto aseguraba entonces que ya “no hay vuelta atrás” con el mediocampista Agustín Almendra tras su acto de indisciplina con el entrenador, Sebastián Battaglia, y lo diferenció de Alan Varela, también apartado, porque “todavía es muy joven”.

“Hay que respetar al entrenador y a los compañeros siempre. Agustín (Almendra) nunca entendió la camiseta que tenía puesta, con él no hay vuelta atrás”, apuntó el atacante en la llegada a la concentración.

6 de junio de 2022: Benedetto, castigado por faltar a un entrenamiento

El entonces entrenador de Boca Juniors, Sebastián Battaglia, decidió bajar a Marcos Rojo y a Darío Benedetto de la delegación de Boca que viajó a La Rioja para enfrentar a Ferro Carril Oeste por los 16avos de final de la Copa Argentina. Fue un castigo por haber faltado sin aviso a una práctica. En esos días se viralizó en las redes un video en el que se veía al Pipa en una fiesta nocturna la noche anterior a esa práctica a la que luego se ausentó.

5 de julio de 2022: la noche fatídica de Benedetto (y de Boca) ante Corinthians

El “Pipa” falló un penal durante el partido disputado el 5 de julio pasado por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores y luego el quinto tiro desde los 12 pasos (lo envió a la segunda bandeja) en la definición tras el doble 0-0 de la serie y que de haberlo convertido le hubiese dado la clasificación a su equipo.

7 de julio de 2022: Darío Benedetto y la arenga del escándalo

Ese día trascendió el insulto del delantero a Juan Román Riquelme y a los integrantes del Consejo de Fútbol de Boca en el túnel de salida del equipo para jugar con Corinthians. “Demostrémosle a estos hijos de puta que no somos perdedores”, dijo Pipa, quien luego intentó aclarar: “Fue simplemente una arenga. Después, cómo lo quieran hacer ver es otra cosa, pero no fue un mensaje para nadie, y lo aclaré con las personas que lo tenía que aclarar. Le quise mojar la oreja a los jugadores y nada más que eso”, argumentó.

13 de julio: el día que Benedetto “confesó” el enfrentamiento con el Consejo de Fútbol

El delantero de Boca Juniors Darío Benedetto reconoció que se siente “culpable de la eliminación” de su equipo de la Copa Libertadores ante Corinthians, de Brasil, y reveló que antes de ese encuentro jugado en la Bombonera, en el que falló dos penales, el plantel estuvo “a punto de no concentrarse” por el tema de los premios.

14 de agosto de 2022: Benedetto, a las piñas con Zambrano

Ese día, el defensor salió a jugar el segundo tiempo del clásico Boca - Racing con una herida debajo de uno de sus ojos. Los periodistas de la transmisión del partido anticiparon que había habido un cruce con el delantero en los vestuarios. Al otro día Hugo, Ibarra, DT del “Xeneize”, reconoció el hecho: “Sé que hubo una discusión entre dos jugadores, entre (Darío) Benedetto y el peruano (Carlos) Zambrano, pero no sé más que eso”, dijo.

16 de agosto: Boca sancionó a Benedetto y a Zambrano con dos partidos de parate

Boca sancionó a Benedetto y Zambrano por la pelea en la cancha de Racing: dos partidos sin jugar para cada uno. Ese día, además, el vicepresidente de Boca se refirió al conflicto interno entre los jugadores. “Los chicos han tenido una discusión, es momento de reflexionar y nada más, así de simple”, dijo.

25 de agosto de 2022: Benedetto, de nuevo a disposición

En una de las últimas prácticas de Boca antes del choque clave de la 16° fecha de la Liga Profesional ante el líder, Atlético Tucumán, el técnico Hugo Ibarra paró un equipo sin Darío Benedetto y con Luis Vázquez en su lugar.