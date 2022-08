La nueva canción de la selección argentina para el Mundial

Uno de los aspectos más característicos de la selección argentina es la pasión con la que sus hinchas siguen al conjunto albiceleste a cualquier torneo y el Mundial de Qatar, pese a la distancia entre ambas naciones, no será la excepción. En este contexto, un grupo de fanáticos a lanzado un nuevo tema que promete ser furor en noviembre.

Este grupo de hinchas que ha logrado acumular más de 12 mil seguidores en Instagram se ha autoproclamado como la “hinchada oficial” de la Selección y por eso en las próximas semanas publicarán varias canciones nuevas para renovar el repertorio de cara al comienzo de la Copa del Mundo. Este martes lanzó la primera.

Con el ritmo de “Amor Clasificado” de Rodrigo, este nuevo tema menciona a Messi y a Maradona, por lo que promete ser un hit en Qatar 2022.

Vamo’ Argentina te vinimos a ver,

Vamo’ a ser campeón de nuevo.

Tu gente vino como pudo a Qatar

Se recorrió el mundo entero.

Vamos la hinchada no deje de alentar

Que si gritamos todos juntos podemos,

Porque en la cancha tenemos a Lionel

Y en el cielo juega Diego.

Cabe señalar que estos hinchas llevarán bombos y redoblantes a Qatar y, como han conseguido entradas para varios partidos, serán quienes marquen el ritmo de los miles de argentinos que estarán en la cancha alentando a la Selección. Por eso, su objetivo es que todos se aprendan estas nuevas canciones para que en el Mundial se viva una fiesta como ocurrió en Brasil y en Rusia.

Argentina comparte el Grupo C con Arabia Saudita, México y Polonia. El debut será el 22 de noviembre en Lusail Stadium ante el seleccionado asiático, luego se verá las caras el 26 con los dirigidos por el Tata Martino y finalmente cerrará su participación en la zona ante los europeos el 30.

El error del álbum del Mundial de Qatar 2022

Entre las fallas que presenta el flamante álbum de Panini, la empresa italiana que desde México 1970 está a cargo de estos productos de forma oficial, cuenta con una equivocación clave que es la fecha de inicio del torneo, ya que los ejemplares fueron impresos antes de la confirmación de que el evento iba a comenzar un día antes, el 20 de noviembre, para respetar el esquema que comenzó en Alemania 2006, con el local disputando el encuentro inaugural.

De esta forma, el choque entre Qatar y Ecuador, que estaba pautado para el lunes 21, pasó para el domingo y esto afectó el fixture del torneo que se informa en el álbum. Esta modificación fue confirmada el jueves 11 de agosto y los álbumes suelen lanzarse en los meses previos al evento, aunque en este caso las publicaciones no llegaron a tiempo para dicha corrección.

Otro punto es la numeración, ya que no es de forma correlativa, en este caso desde la 1 hasta la 638, el total de las figuritas, si no que está numerada por cada selección. De esta forma, tampoco estará esa mística que identificó a cada álbum con el número particular para cada figurita. “¿Tenés la 234?”, “¿La 308?” Por citar ejemplos, que siempre fueron una guía clara para los coleccionistas a la hora de buscar a los jugadores que no tenían y poder cambiarlas por otros en caso de tenerlos repetids. Ahora cada selección tendrá su numeración particular y habrá 19 en cada uno de los combinados, 18 para los futbolistas (habrá ausencias obligadas ya que en este certamen el plantel será de 26 jugadores) y una para el escudo.