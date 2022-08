En los últimos años, el lenguaje inclusivo se convirtió en el centro de discusiones debido a su aplicación en distintos ámbitos. Hay quienes no se muestran afectados por esta nueva dinámica, mientras que otros se rehúsan a usarlo, al aludir que la reglamentación establecida de la lengua lo señala como incorrecta o al indicar que no cumple con la función de la inclusión. Este último argumento fue el que generó controversias tras la publicación de una docente, que desaprobó a una alumna por utilizarlo.

El mismo nació con el objetivo de poder hacer uso del lenguaje de una forma que no deje por fuera a aquellas personas que no se sienten identificados por los géneros masculinos y femeninos. Para ellos, sobre todo, los artículos y palabras que determinan un género que utiliza la ‘A’ y la ‘O’ se ven modificados por la letra ‘E’. De esta forma, por ejemplo, se reemplaza todos por todes.

Su uso no es obligatorio, pero poco a poco se puede visualizar en diversos ámbitos. Las instituciones educativas se vieron trazadas por la polémica que se generó en los últimos años, ya que al no tratarse de un cambio establecido por las normas, puede ser sancionado por los docentes que no quieran incorporarlo. Este es el caso de una docente llamada Sara Vanessa Cárdenas, que contó en Twitter la decisión que tomó al ver el trabajo en inclusivo que realizó una alumna.

“Estaba calificando unos trabajos y una estudiante me entrego un ensayo en lenguaje inclusivo, obviamente sacó un 1″, reveló la docente colombiana, que acompañó sus palabras con una foto donde se la ve con un gesto de preocupación. Además, indicó que le daría una oportunidad de recuperatorio a la alumna para poder aprobar la materia. “Debe hacer una pequeña exposición en lenguaje de señas, así aprende lo que es verdaderamente inclusión”, aseguró sobre su decisión.

El posteo que levantó polémica en las redes sociales.

Qué dice la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo

La Real Academia Española respondió con un mensaje en el que considera que el "lenguaje inclusivo" es un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso genérico del masculino gramatical, "mecanismo firmemente asentado en la lengua y que no supone discriminación sexista alguna".

“No hay que sospechar que la doctrina se vaya a cambiar ni cabe esperar que se hagan recomendaciones sobre cambios en el lenguaje. La RAE no hace políticas legislativas, sino que simplemente explica cómo hablan la mayoría de los hablantes y recoge las normas”, apuntó Santiago Muñoz Machado, director de la Institución en otras oportunidades al ser consultado por el lenguaje inclusivo.

Además consideró que su uso “complejiza la lengua tanto como su enseñanza” y afirmó que “no contribuye a señalar la igualdad de los sexos sino que, por el contrario, sugiere la existencia de una rivalidad y no de un encuentro fundamental y profundo entre ambos”.