San Martín, una reivindicación a la soberanía

Cada 17 de agosto se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Al ser miércoles, y teniendo en cuenta el Artículo 6 de la Ley 27.399, el feriado se trasladó al lunes 15 generando así un fin de semana largo.

El Art. 6 de la Ley 27.399 indica que los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al lunes anterior, y aquellos que coincidan con los jueves y viernes, al lunes siguiente. Si bien este año se conmemoró el lunes 15, como se mencionó anteriormente, cada 17 de agosto se rememora el fallecimiento del Libertador, José Francisco de San Martín y Matorras.

San Martín no combate en San Lorenzo con bandera argentina porque la Argentina no existía. Lo consulté al Instituto Sanmartiniano, y no sabían que decirme. "Pero la bandera es necesaria porque en medio de una batalla es el punto donde se nuclean las fuerzas de uno de un lado para estar en contra del otro y no confundirlas a los propios enemigos con los amigos". Bueno, "no se sabe muy bien", me dijeron.

Tampoco me querían reconocer que el sargento Cabral había sido esclavo, y que fue liberado por su dueño para que pasara al ejército de San Martín.

Más allá de estos pequeños pero significativos detalles, la coyuntura justifica que la Asamblea del año 13 no haya declarado la Independencia, y explica además que San Martín no se haya convertido en ese entonces en un decidido adalid de la Independencia a partir del momento en que la revolución española cae derrotada y se repone la Inquisición. Se repone la derecha en España, la monarquía que persigue a los liberales -a los buenos liberales de aquel tiempo, no los liberales de ahora de acá en Argentina-, y entonces San Martín por eso también apoya la idea de Manuel Belgrano de la monarquía incaica. Es decir, si hay que establecer una monarquía de "rey que reina, pero no gobierna como un primer ministro", no se puede recurrir a Europa sino a los pueblos originarios.

Entonces uno se encuentra con que Juan Butista Alberdi dice "cuando lo conocí a San Martin me sorprendió porque yo lo consideraba indio, de tez morena, cabellos negros y lacios, corpulento y sabía que le decían 'el tape de Yapeyu'". Lo consideraban mestizo, ligado a su nacimiento en las zonas guaraníticas, y la poca información que existía sobre él hizo que cuando llegase al Río de la Plata desconfiaran de él, porque él hablaba en un tono castizo y con refranes españoles.

Esto explica además porque no combate en el Perú. Porque él tiene diálogos con el jefe de las fuerzas que había mandado España, que envió dos flotas para recuperar las tierras americanas después que es derrotada la revolución española, no antes. Por eso, la bandera española flamea en el Fuerte de Buenos Aires hasta 1814: porque no se ha declarado la independencia. Las habituales confusiones de los chicos entre el 25 de Mayo y el 9 de Julio están ligadas a esto.

San Martín aparece como una figura realmente hispanoamericana, que no podía de ninguna manera tener rencor alguno ni animadversión por Simón Bolívar como nos enseñaron en la escuela. Incluso en Venezuela también, porque esa es la formación de una cultura que propende a que no tengamos una concepción latinoamericana.

Las máximas de San Martín para Merceditas “dignas de ser enseñadas en todos los hogares y en todas las escuelas”

Hoy bien pueden ser consideradas un verdadero código de ética y un modelo de educación para los jóvenes, pero que en realidad demuestran el carácter sencillo, simple, austero y ejemplar de este padre cariñoso y severo, responsable y prudente que transmitirá a través de sencillas frases, su filosofía de vida, a su amada hija:

1. Humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican. Sterne ha dicho a una mosca abriéndole la ventana para que saliese: “Anda, pobre Animal, el Mundo es demasiado grande para nosotros dos”.

2. Inspirarla amor a la verdad y odio a la mentira.

3. Inspirarla gran Confianza y Amistad pero uniendo el respeto.

4. Estimular en Mercedes la Caridad con los Pobres.

5. Respeto sobre la propiedad ajena.

6. Acostumbrarla a guardar un secreto.

7. Inspirarla sentimientos de indulgencia hacia todas las Religiones.

8. Dulzura con los Criados, Pobres y Viejos.

9. Que hable poco y lo preciso.

10. Acostumbrarla a estar formal en la mesa.

11. Amor al Aseo y desprecio al lujo.

12. Inspirarla amor por la Patria y por la Libertad.