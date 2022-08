Mientras en la Ciudad de Buenos Aires se disputa el Mundial del Alfajor, dónde participan más de 150 productores nacionales e internacionales, te contamos cuáles son las seis curiosidades de la golosina preferida de los argentinos.

Origen

¿Sabías que los primeros alfajores llegaron de Andalucía, España, y fueron creaciones de los árabes? Originalmente estaban hechos a base de miel, nueces, pasta de almendras y especias. En los tiempos de Al Andalús (cuando los árabes ocupaban todo el sur español) lo llamaban “Al Hasú”, un vocablo hipano-árabe que significa “el relleno”.

Los primeros nacionales

Si bien el alfajor argentino no tiene partida de nacimiento, sus primeros antecedentes eran tortas fritas pegadas con dulce de leche. Se sabe que las primeras ventas las hicieron reposteros ambulantes de origen africano que llevaban canastas colgando del cuello.

De Santa Fe al resto del país

El alfajor santafesino se hizo famoso en 1851, cuando los constituyentes de 1853 hacían sus tertulias en casa de Hermenegildo “Merengo” Zuviría, en cuyos bajos se fabricaban alfajores. Los ilustres legisladores llevaron a sus ciudades estas golosinas como souvenir, que se volvieron famosas en poco tiempo.

En paquetes

Los primeros alfajores empaquetados por docenas se vendieron en una pulpería de Buenos Aires en lo que hoy es la esquina de Emilio Mitre y Av. Rivadavia, cuyo dueño era un tal Nicola.

Primeras marcas

Los alfajores, que se vendían en confiterías fueron de factura artesanal hasta la década de 1930. Las primeras marcas comerciales en industrializar la producción fueron El Trébol y Santa Mónica.

Dulce de leche

El dulce de leche, principal ingrediente de un alfajor, no es únicamente argentino: en otros países se lo conoce con distintos nombres, desde “manjar blanco” en Chile y Perú, “doce de leite” en Brasil, “queso de urrao” en Bolivia, “arequipe” en Colombia y Venezuela, “dulce de cajeta” en México, “fanguito” en Cuba, “milkjam” en los países sajones, “caramel” y “ravadi” en Italia, y “confiture de lait” en Francia. Si bien tienen sutiles variaciones, la base es la misma.

Una marca pidió “mil disculpas” por no poder envolver sus alfajores

La inflación y la crisis económica afecta todas las áreas de la economía y ahora marca el paso en el mundo gastronómico. Las trabas a las importaciones y la fluctuación del dólar blue afectó primero al mercado del salmón, luego al del café y ahora la empresa de alfajores Teuco tuvo que salir a explicar por qué no pueden imprimir sus típicos envoltorios.

“Por el gran problema que tiene nuestro país por la cuota de importación de insumo que no se fabrican aquí y el ingreso muy limitado de tintas, papel, etc., nuestro proveedor no pudo imprimir los envoltorios de nuestros alfajores de chocolate. ¡Les pedimos disculpas!”, es el mensaje que Alfajores Teuco colocó en sus cajas.

El hecho vio la luz cuando un usuario de Twitter publicó una foto de la caja recién abierta con la nota, dos alfajores envueltos con el envoltorio oficial, y otros tres con un papel dorado sin ninguna leyenda. “Ayer me regalaron una caja de los alfajores más ricos del mundo. Atendeme el papelito que viene adentro”, fue el mensaje que acompañó a la foto, seguido de un emoticón con una lágrima.