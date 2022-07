De Paul habló por primera vez de Tini y su ex, Camila Homs

El jugador de la Selección argentina rompió el silencio y aseguró, entre otras cosas, que no conoció a su novia cuando su ex pareja estaba embarazada.

Hace varios meses que la vida privada de Rodrigo De Paul copó los portales de noticias por su relación con Tini Stoessel y ahora el futbolista de la Selección argentina salió a cruzar las versiones de que había empezado a salir a la cantante cuando Camila Homs, su ex pareja, estaba embarazada de Bautista, su segundo hijo.

El jugador del Atlético de Madrid rompió el silencio en América Noticias Mediodía y afirmó: "Se dijeron muchas cosas, lamentablemente, erróneas. Siempre me mantuve en silencio porque a mí no me gusta todo eso".

"Cuando Cami estaba embarazada, estábamos en una pandemia, Italia estaba cerrada y yo no la conocía a Tini. Cada uno tenía su vida y estaba encerrado", fue lo primero que quiso aclarar.

"La primera vez que fui a Argentina fue para jugar la Copa América, estuve 45 días encerrado. Desde ese lado, siento que me querían llevar a un lugar que no merezco, pero sobre todas las cosas también a Tini, porque de última es una separación que tuve yo", agregó.

Y continuó: "Con Camila nos separamos en buenos términos. Ella después vino para acá a traerme los chicos, Bautista era muy chico, así que entraba acá a casa...".

Además, aseguró que con Homs tiene como prioridad proteger a los dos hijos que tienen en común: "Fue todo en buenos términos, después hay un tema económico que decidimos tratarlo con alguien que sepa del tema".

Y desmintió cualquier tipo de impedimento para viajar a Qatar a jugar el Mundial debido a la demanda de su ex.

"Lo más importante es que a Tini la conocí cuando me separé de Camila. Ella después empezó a hacer su vida, está con una persona con la que está super bien y estuvo en el cumpleaños de mi hijo, con mi familia", insistió y repitió las circunstancias en las que conoció a la cantante en más de una ocasión.

"Lo hago para proteger a Tini y sacarla de un lugar en el que no tiene nada que ver. Estuve muchos años con Cami, a veces las cosas se terminan pero no por eso tiene que pasar algo malo. También lo hago para cuidar a Cami, a mis hijos, que el día de mañana pueden llegar a ver estas cosas y sé que no les va a gustar", dijo sobre los motivos que lo impulsaron a hablar.

Y aseguró que le entristece escuchar rumores sobre su vínculo con Francesca (3) y Bautista (1). "Me dejaron en un lugar como que no cumplía el rol de papá y a veces me duele, pero sé quién soy y eso es lo más importante. Me genera dolor cuando afecta a mi pareja, a mi mamá, que ve un montón la tele. Dijeron cosas que no tenían sustento", manifestó.

Mirá el video de la entrevista a De Paul

Fuente: Cadena 3