El Manchester United vuelve a sonreír sin Cristiano Ronaldo

El Manchester United está viviendo una pretemporada atípica atravesada por las bajas, las nuevas incorporaciones, el debut de su técnico y la novela de Cristiano Ronaldo, quien continúa sin aparecer por la gira que está protagonizando el equipo.

A poco menos de dos semanas para el inicio de la Premier League, el futuro del astro portugués es una incógnita. Sin embargo, y pese a que el entrenador Erik Ten Hag afirmó que cuenta con él para la siguiente temporada, los Red Devils están dejando buenas sensaciones en cada encuentro que han disputado sin el luso en cancha.

Hasta el momento cosecharon tres victorias en cuatro partidos jugados, destacando el 4-0 ante el Liverpool, y sobre ello se pronunció una de las joyas del plantel. “Somos un equipo totalmente diferente” al de la campaña pasada, destacó el joven de 22 años Jadon Sancho.

Es que más allá de lo que ocurra con Cristiano Ronaldo, el Manchester United volvió a sonreír y se lo pudo ver disfrutando del juego en cada presentación. 4-0 al Liverpool, 4-1 al Melbourne Victory, 3-1 al Crystal Palace y un 2-2 frente al Aston Villa, fueron los resultados que obtuvieron durante la pretemporada a falta de dos partidos ante el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano antes del final.

Entrenamientos positivos

“Los entrenamientos en pretemporada han sido muy positivos, y todos los muchachos están teniendo en cuenta la palabra del técnico. Creo que eso se ha visto en los partidos, porque estamos creando muchas más oportunidades de gol, manteniendo la pelota y haciendo las cosas bien”, reconoció el delantero inglés en una entrevista con el sitio oficial del United.

“Somos los mismos de siempre, pero este parece un equipo totalmente diferente, y creo que cada vez estamos mejorando más. En la gira nos divertimos juntos y hacemos cosas en grupo, así que pienso que nos ha ayudado mucho”, añadió.

El joven de 22 años, que llegó en julio del 2021, está disputando su segundo año con el Manchester United y aseguró que, “me siento mucho más cómodo ahora, y marcar goles me ha dado confianza. Espero poder seguir así cuando arranque el campeonato. No queremos hacer partidos como los del año pasado y molestar a la afición. Algunos fueron durante mucho tiempo al campo para vernos no jugar”.

Al mismo tiempo, afirmó que la llegada del nuevo técnico neerlandés Erik Ten Hag influyó de manera positiva en el plantel: “Hemos tenido muchas reuniones con él, y entendemos cómo quiere que juguemos. Creo que esto se vio en los partidos, porque generamos más, manteniendo el control de la pelota. Somos más afectivos con el balón”.

“Estoy entusiasmado por el arranque de la próxima temporada y por ver cómo el nuevo entrenador quiere que juguemos”, sentenció Sancho.

Debut

El United debutará en la Premier League el próximo 7 de agosto contra el Brighton en el Old Trafford, sin embargo, antes deberá medirse ante el Atlético de Madrid en Noruega el próximo sábado y al Rayo Vallecano al día siguiente para poner fin a una pretemporada más que positiva.

En lo que respecta a Cristiano Ronaldo, quien continúa ejercitándose de forma personal, habrá que estar atento al mercado de transferencias. Si bien los Red Devils continúan aguardando por su llegada, desde Inglaterra aseguraron que su futuro está lejos de la ciudad de Manchester.