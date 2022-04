Todo lo que hay que saber del primer eclipse de Sol del año

Esta tarde, pocos minutos antes de la puesta de Sol, las personas que viven en siete países de Sudamérica tendrán el privilegio de poder observar en forma directa y con una buena protección ocular, el primer eclipse parcial de Sol que tendrá este 2022.

Los eclipses solares ocurren cuando la luna nueva pasa frente a la cara del sol desde la perspectiva de la Tierra. Los eclipses solares parciales ocurren cuando la luna bloquea solo una parte del disco solar. A menudo parece que la luna ha “mordido” o sacado un pedazo de nuestra estrella.

En este caso, aproximadamente el 64% del disco solar quedará oculto como máximo, según precisa la NASA. En Ciudad de Buenos Aires, el máximo ocultamiento será del 25%, mientras que por ejemplo más al sur, en Bariloche, se podrá ver hasta un 51% el sol oculto. En Ushuaia será el 52%, en el Calafate el 50%, en Neuquén el 36%, en Mendoza el 27% y en Salta el 12%.



El porcentaje variará dependiendo de la ubicación de la visualización. La mayor magnitud será aproximadamente en América del Sur y el océano circundante, según timeanddate.com, sitio que seguirá en vivo también el evento a través de un blog en vivo. Asimismo, el canal de YouTube Gyaan ki gareebi Live iniciará una transmisión cuando comience el eclipse.

Hora y lugar más precisos para observarlo



La Luna pasará por delante del borde del Sol y solo podrá ser visible desde Argentina, Chile, Uruguay, el sur de Perú y Bolivia, el oeste de Paraguay y una pequeña región de Brasil. Aunque la zona con mayor visibilidad para este evento será sobre el océano Pacífico, entre la Antártida y Sudamérica.

En cuanto a la duración del eclipse, el máximo de apreciación del solar será de 7 minutos, porque el proceso de ocultamiento dura muy poco. Es decir que, tras comenzar cerca de las 17:30, el momento donde se verá el sol “a medias” tendrá lugar cerca de las 18:10.

“Será visible desde casi toda la República Argentina, pero la región más favorecida será la del sudoeste. Desde Buenos Aires será visible a partir de las 17:45 hasta la puesta del Sol”, explicó a Infobae Constantino Baikouzis, investigador astronómico y director del programa Parque Astronómico de la Matanza.

Vale aclarar que en las regiones patagónicas iniciará a las 16:46, momento en que el Sol se encuentra cerca del horizonte y el punto máximo tendrá lugar a las 17:57, aproximadamente. Casi de forma simultánea con el atardecer.

Cómo observarlo en forma segura



Pese a la emoción que puede surgir de un evento de esta magnitud, los expertos advierten que no se debe observar este fenómeno sin elementos de protección adecuados, como son los anteojos con filtros especiales.

“Puede causar quemaduras en la retina, tejido en el que se procesa las imágenes y luego se transmiten al cerebro. Estas lesiones pueden ser de leves a severas y hasta se pueden generar cuadros de ceguera permanente”, señaló a Infobae la doctora Laura Taverna, oftalmóloga de INEBA.

Mientras que, Rogelio Ribes Escudero, oftalmólogo del servicio de Oftalmología del Hospital Alemán, agregó: “La córnea y el cristalino son dos lentes. Por lo tanto, si se mira directamente la luz del sol, habrá un daño de la mácula (centro de la retina), que conlleva lesiones que son irreversibles”.

A diferencia de lo que ocurre con los eclipses totales de Sol, en los que la Luna cubre por completo el disco solar y el observador puede quitarse los anteojos por breves segundos, en los eclipses parciales como el de hoy, en ningún momento se pueden retirar los anteojos protectores. En el caso en que se cuente con un telescopio o binoculares y que éstos no tengan un filtro para este evento, un consejo de los expertos es buscar que la luz del Sol pase a través de éstos y se proyecte sobre una superficie lisa. De este modo, aunque no se observará directamente, se podrá apreciar no solo el eclipse, sino hasta algunos detalles más específicos. De no contar con los aditamentos adecuados, se puede realizar un proyector casero.

Vale destacar que para los telescopios se recomienda usar “lentes de bajo aumento ya que producen imágenes más grandes y generan menos calor, protegiendo así el instrumento”, aconsejan desde el Grupo Astronómico Osiris, radicado en la Patagonia.

