Francia: dos muertos en protestas tras la victoria de Macron

La policía francesa ha disparado contra un automóvil en el centro de París, matando a dos personas y dejando a otra herida, informan medios franceses, y hasta el momento no se estableció un vínculo con los eventos de la noche electoral.

El suceso se produjo en medio de una extensa presencia policial en el centro de París, a apenas dos kilómetros del Campo de Marte, donde Emmanuel Macron celebraba su victoria electoral contra la ultraderechista Marine Le Pen.

El incidente, ocurrido poco después de la medianoche, tuvo lugar cerca del Pont Neuf en París. Inicialmente, la policía vio el automóvil circulando en dirección contraria y trató de darle el alto. Los agentes dispararon contra el vehículo para evitar ser atropellados, matiza una fuente policial a Afp. Las dos personas fallecidas son los ocupantes del vehículo y un tercer pasajero que ha resultado herido

La Policía ha impuesto un perímetro de seguridad en la zona y ya se ha abierto una investigación, tal y como han recogido fuentes policiales.

Manifestaciones y denuncias de fraude

El suceso tuvo lugar en el marco de las manifestaciones contra la relección de Macron. En la plaza de la República de París se han reunido cientos de manifestantes inmediatamente después del anuncio de la victoria del candidato presidencial, en torno a las 20.15 horas, convocados espontáneamente a través de redes sociales.

Los participantes han coreado lemas como “Anti, anticapitalistas”, “No hay cuartel para los fascistas. No hay fascistas en nuestros barrios” o “Aquí estamos, aunque Macron no lo quiera. Estamos aquí, por el honor de los trabajadores y por un mundo mejor. Aunque Macron no lo quiera, estamos aquí”.

Cuando los asistentes iniciaron la retirada para salir de la plaza, sobre las 22.00 horas, la Policía realizó una primera carga, empleando gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes, quienes se reagruparon y sobre las 23.00 apenas quedaban unas decenas de personas mientras la Policía mantenía una importante presencia.

Después de las elecciones en Francia y dar los resultados se presentaron protestas en varias ciudades de francia la policia atacó con gases lacrimógenos a los ciudadanos pic.twitter.com/o5VwuQMR7h — vaioantunez (@vaioantunez) April 24, 2022

Fuente: El Mundo