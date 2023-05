Los precios de los combustibles subieron un 4% a partir de la medianoche de este miércoles. El incremento se hizo sobre la nafta y el gasoil de acuerdo con lo que el Gobierno había previsto el mes pasado.

El Ministerio de Economía había convocado a una reunión de último momento con ejecutivos de las petroleras para analizar el funcionamiento del mercado y para intentar un congelamiento de precios. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y se mantuvo el porcentaje de aumento acordado.

A partir de este domingo regirá un aumento del 4% en combustibles. (Foto: NA).

La reunión clave fue encabezada por la secretaria de Energía, Flavia Royón, con ejecutivos de YPF, Axion Energy, Raízen (Shell) y Puma Energy, las refinadoras que concentran más del 90% de las ventas de combustibles en la Argentina. Y también se sumó el ministro de Economía, Sergio Massa.

Los directivos de las empresas habían sido convocados al Palacio de Hacienda para informar la situación actual del mercado y para que las petroleras cuenten cuál es el atraso de los precios contra la paridad de importación. Y luego de esa reunión, se avanzó con el nuevo aumento que vuelve a golpear el bolsillo de los consumidores.

La canasta básica aumentó 6,3% en abril y una familia necesitó $203.369 para no ser pobre

En paralelo, según informó el INDEC, un grupo familiar integrado por dos adultos y dos chicos requirió $94.148 para no quedar bajo el umbral de la indigencia.

Con la aceleración de la inflación en abril, que llegó al 8,4%, la canasta básica total (CBT), que establece el umbral de la pobreza, aumentó 6,3% en el cuarto mes del año, por lo que una familia tipo, de cuatro integrantes (dos adultos y dos chicos) necesitó $203.361 para no ser considerada pobre, según informó este martes el INDEC.

En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA), que define la línea de la indigencia, marcó también un incremento del 7,3%, por lo que ese hogar requirió de $94.148 para cubrir las necesidades básicas para subsistir.

De acuerdo al último informe del organismo estadístico correspondiente a abril de 2023, la variación de las canastas en su medición interanual, se ubicó por encima del índice de inflación, que subió 108,8%.

En concreto, la línea que mide la indigencia subió 7,3% en abril y tuvo una aceleración de 121,4% interanual, mientras que la evolución de la canasta que fija el umbral de la pobreza fue de 6,3% en el tercer mes del año y acumuló una suba de 113,5% interanual. De esta manera, acumulan en el primer trimestre del año incrementos del 40,1% y 33,3%, respectivamente.

Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de pobreza

Con respecto a los ingresos familiares necesarios para superar la línea de pobreza en abril, el INDEC señaló:

Una persona necesitó de $65.813 para no caer bajo la pobreza.

Un hogar de tres personas -compuesto por una mujer de 35 años, su hijo de 18 años y su madre de 61-, requirió $161.899 en abril para no ser pobre.

Una familia de cuatro integrantes -conformada por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8-, necesitó un ingreso mínimo de $203.361.

Para un hogar compuesto por cinco personas -una pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año- se requirió una suma de $213.891.



Cuánto se necesita para no caer bajo la línea de indigencia

Por su parte, los ingresos familiares requeridos para superar la línea de indigencia en abril fueron:

Una persona requirió de $30.469 para no ser indigente.

De $74.953 para una familia de tres miembros.

Un hogar de cuatro integrantes precisó $94.148.

Una familia compuesta por cinco personas requirió $99.023.

Qué mide la canasta básica

La canasta básica alimentaria (CBA) se determinó tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades, según las precisiones del INDEC.

Se seleccionaron los alimentos y las cantidades en función de los hábitos de consumo de la población a partir de la información provista por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.